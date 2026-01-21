Celebrada una charla-coloquio en el IES As Telleiras, de Narón, sobre el Holocausto Nazi

En la mañana de este miércoles en el IES As Telleiras de Narón el historiador Enrique Barrera, Secretario de la Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática impartió al alumnado una charla coloquio, sobre el Holocausto Nazi, próximos al día 27 que celebrarán en el Salón de Plenos del Concello naronés la «ceremonia de las candelas» en honra a las víctimas de los Campos de exterminio.

Los alumnos visitarán también para esa fecha la Exposición Fotográfica “Gallegos en Mauthausen”, abierta para todo el público en la Biblioteca Municipal.

