Este viernes, vista judicial en Ferrol pidiendo la anulación de la sentencia de Amada Rodríguez

Este viernes, día 23, se celebrará en los juzgados de Ferrol, a las 12,30 horas, la vista judicial de anulación de sentencia de Amada García Rodríguez, demanda promovida por su nieta Amada Toimil ante la Fiscalía provincial de Memoria Histórica e Dereitos Humanos. El acto es público.

Amada García (Mugardos 1909), militante del partido comunista, fue detenida durante la guerra civil cuando estaba embarazada, lo que hizo que más tarde el consejo de guerra aplazara la aplicación de la sentencia de muerte, a la que fue condenada, hasta el nacimiento de su hijo Gabriel.

Fue fusilada el 27 de enero 1937, en el castillo de San Felipe, junto a otras siete personas.

Perseguida porque una de sus amigas cosió banderas comunistas y ella la defendió y la protegió, lo que la llevó al calabozo y finalmente al fusilamiento.

Homenaje en recuerdo

Anualmente la Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática recuerda a finales de enero en el Castillo de San Felipe, en Ferrol, a Amada García Rodríguez y a sus siete compañeros, ante uno de los muros de esta fortificación situada a la entrada de la ría de Ferrol, la misma fortaleza que les sirvió de cárcel y patíbulo a docenas de vecinos de nuestra comarca. Este gesto pretende ser un símbolo en la defensa de la memoria de las personas que por la defensa de la libertad y de sus ideales, fueron víctimas de la represión.