CIG-Ensino y STEG convocan para las dos próximas semanas «cierres rotatorios» en centros de enseñanza gallegos

Se realizarán en A Coruña, Cee, Ferrol, Lugo, Monforte, Viveiro, Compostela, Pontevedra, Vilagarcía, Lalín, Vigo, Cangas, Ponteareas y Ourense.

CIG-Ensino y STEG han convocado para las dos próximas semanas «cierres rotatorios» a partir de media tarde en centros educativos de toda la geografía gallega «para descentralizar aun más el conflicto«. En concreto, serán los martes, miércoles y jueves de las dos próximas semanas y se realizarán en centros de A Coruña, Cee, Ferrol, Lugo, Monforte, Viveiro, Compostela, Pontevedra, Vilagarcía, Lalín, Vigo, Cangas, Ponteareas y Ourense.

Así lo ha anunciado la central sindical a través de una nota de prensa en la que también ha explicado que se trata de una medida para «llamar la atención y visibilizar delante de las familias y del alumnado las consecuencias de la política de recortes de la Consellaría y explicar que las demandas del profesorado son las de toda la comunidad educativa».

De este modo, los cierres darán comienzo a partir de media tarde para «facilitar la participación de la mayor gente posible» y en ellos se prevé, tal y como ha detallado la CIG, realizar asambleas abiertas y debatir sobre futuras acciones a llevar a cabo, entre otras.

Además, ha indicado que la próxima semana también dará comienzo otra iniciativa bajo el título ‘martes en loita’, con la que animan al profesorado a ir a trabajar los martes vestido de negro, una acción que se desarrollará hasta Carnaval «teniendo el día 10 una significación especial».

 

 

