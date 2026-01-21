El surf de Ferrol y comarca, protagonista en FITUR

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Las pruebas fueron presentadas este miércoles, 21 de enero, en el stand de Fitur en Madrid bajo el título “Galicia Calidade, destino WSL” .

En esta jornada de miércoles tarde de Fitur 2026, se realizó la presentación oficial de los campeonatos de la liga mundial de surf WSL que se celebrarán a lo largo de este año en territorio gallego. La organización de estos eventos, demuestra un fuerte compromiso con Galicia, consolidando las pruebas celebradas en la región, siendo el territorio con más competiciones concentradas del circuito WSL en el mundo.

En esta edición, se presentó un total de cuatro campeonatos de los que ya se desvelaron sus fechas de celebración.

El primero en inaugurar la temporada, será el “GADIS SURF FESTIVAL FERROL” . Del 24 al 28 de junio, en la ciudad departamental podremos disfrutar de dos campeonatos celebrados de forma paralela, uno en la modalidad más clásica del surf, el Longboard, y otro en categoría SUB-21 (shortboard). A la parte deportiva se le suma una parte festivalera y es que el apartado musical tendrá mucho protagonismo en esta nueva edición.

El siguiente en la agenda es ya una cita histórica no solo para aficionados de este deporte, sino también para visitantes en general: el “ABANCA PANTIN CLASSIC GALICIA PRO” . Desde el 22 al 30 de agosto se celebrará la 39ª edición de este campeonato que ya supone todo un referente mundial. Como ya es tradicional, este evento trasciende lo meramente deportivo, incluyendo numerosas actividades en su programación que transcurren de forma paralela y de forma totalmente gratuita (gastronomía, medioambiente, actuaciones musicales…) lo que supone un atractivo más para sus 100.000 visitantes por edición.

Y en esta terna de ubicaciones idílicas, no podía faltar la playa de Razo (Carballo) que ofrece condiciones óptimas para la práctica del surf durante todo el año gracias a la consistencia de su oleaje. Esta playa acogerá la última prueba del calendario, el “EDOMMO JUNIOR PRO RAZO” , del 15 al 18 de octubre. Dando un gran salto de calidad al ascender a la categoría Qualifying Series (QS) del circuito World Surf League.

El acto oficial de presentación arrancó con la intervención de la organización, con Yago Barreto como representante de Classic Surf Pro, desvelando las fechas de las nuevas ediciones.

También acudieron representantes políticos, como José Manuel Rey Varela , alcalde de Ferrol, que destacaron que el deporte del surf en general, y estos campeonatos en particular, suponen todo un escaparate turístico para la comarca de Ferrolterra que muestra sus maravillosos arenales.

“Hablar de Ferrol y comarca es hablar de mar, olas y de una forma de vida” y Rey Varela invitó a los asistentes al acto a conocer este entorno. “Desde hace casi cuatro décadas este campeonato convirtió Ferrol en un referente mundial del surf y desde hace unos años se refuerza con el Gadis Surf Festival”, incidió, destacando que ambos citas amplían el foco del surf más allá de la competición para convertirlas en celebraciones abiertas que conjugan deporte, música, gastronomía y actividades familiares.

Ambos citas representan inmejorables motores de promoción para la ciudad y la comarca y crecieron en equilibrio con la naturaleza, respetando y poniendo en valor el entorno privilegiada en la que se desarrollan, “porque Ferrol es, ante todo, patrimonio natural”, afirmó Rey Varela, destacando que “es un territorio donde el paisaje sigue siendo auténtica y donde lo visitante puede conectar con la fuerza del mar y con la calma de la naturaleza”.

Rey Varela mostró el compromiso del Ayuntamiento de Ferrol con estos eventos que contribuye de forma sobresaliente al turismo en la comarca y que, además, promueve la desestacionalización del mismo , ya que lo surf “se puede practicar durante todo el año en las playas de Ferrol y de la comarca, porque no es una moda pasajera, sino una cultura profundamente arraigada”.

El alcalde ferrolán lanzó un mensaje claro y directo en el stand de Galicia en Fitur: “Ferrol y comarca es destino, es naturaleza, deporte, cultura y mar, y el surf es uno de nuestros mejores embajadores para mostrar al mundo un modelo de turismo responsable ligado a la identidad local”. “Os invitamos a descubrir por que Ferrol no solo se visita, sino que se vive, y por que Ferrol, comarca y Galicia son destinos World Surf League”, concluyó Rey Varela.

Por su parte, Alberto González , alcalde de Valdoviño, subrayó la importancia de alcanzar la 39º edición del ABANCA PANTIN CLASSIC GALICIA PRO consiguiendo una integración plena entre la población local y el número ingente de visitantes que se desplazan en esas fechas a presenciar el campeonato, así como el espaldarazo que supone para la comarca el incremento de pruebas realizadas en el territorio.

Xosé Regueira , vicepresidente de la Diputación de A Coruña, ha expresado la satisfacción que supone poner el foco internacional en la costa de la provincia, toda una oportunidad de diversificar la actividad y desestacionalizarla, ya que el habitual del surf lo practica todos los días. También destaca la importancia de sumar la nueva prueba WSL-QS de Carballo con el EDOMMO PRO RAZO y completando esta triangulación perfecta, la triple corona gallega.

Por su parte, Martina Aneiros , en representación de la Xunta de Galicia, destacó la importancia de la colaboración público-privada para conseguir celebrar eventos deportivos de tal magnitud, todos ellos en tierra gallega, un territorio que posee unas condiciones idóneas para este deporte de forma natural.