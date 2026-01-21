Valdoviño representado en Fitur a través del Pantín Classic, la Red de Pueblos del Surf, Geoparque y Camino a San Andrés

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Un año más, Valdoviño volverá a tener presencia en Fitur a través del Pantín Classic, el Geoparque Cabo Ortegal, la Red de Pueblos del Surf y el Camino a San Andrés de Teixido. El alcalde, Alberto González, y la concejala de Turismo, Rosana García, se desplazaron este miércoles y jueves a Madrid para asistir a la 46 Feria Internacional de Turismo y participar de las diferentes presentaciones programadas en las dos jornadas.

Un apretado programa que arrancó en la mañana miércoles, coincidiendo con la apertura del mayor escaparate turístico nacional, en el que se espera la asistencia de más de 155.000 profesionales y 100.000 visitantes en el fin de semana. Regidor y concejala asistirán a la inauguración del stand del Xeoparque sobre las 14 horas, y ya por la tarde, a las 16:15 horas, el alcalde participa en la presentación del Pantín Classic en el stand de Galicia.

Asimismo, a las 17 horas, está prevista la presentación de «Ferrolterra mágica: tradición y naturaleza para todas las personas viajeras», a cargo de la Mancomunidad de Ayuntamientos de la Comarca de Ferrol, de la que participa Valdoviño, centrada en el Camino a San Andrés, y en el Geodestino Ferrolterra-Rías Altas como destino pet friendly.

Y en nombre de la Mancomunidad, Alberto González tomará la palabra el jueves, a las 16 horas, en la presentación de la Red de Pueblos del Surf que tendrá lugar en el stand de Euskadi con la participación de los ayuntamientos de Carballo, Ribamontán al Mar, Castrillón y Getxo. Ya a las 17 horas, acudirá a la presentación del Xeoparque Cabo Ortegal en su stand.