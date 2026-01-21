O Parrulo Ferrol apuntala su equipo con la cesión del ala-cierre Bruno Dias

O Parrulo Ferrol suma a un jugador más de cara a este segundo tramo de la competición en la Primera División con su tercera incorporación en este mercado invernal, Bruno Dias, que llega en calidad de cedido hasta final de temporada desde ElPozo Murcia Costa Cálida.
Bruno Dias Azevedo es un ala-cierre brasileño de gran proyección, que se dio a conocer en el Palmeiras en la máxima categoría de su país, lo que le valió la convocatoria con la selección brasileña sub-18 para disputar la Copa América y, posteriormente, en la temporada 2023-2024 recalaría en ElPozo Murcia Costa Cálida, compatibilizando su primer equipo y el filial ElPozo Ciudad de Murcia, en la Segunda División “B”.
Cuenta con experiencia en la Primera División española tras disputar la temporada pasada varios partidos del playoff por el título liguero, como en esta temporada ha sido uno de los fijos en la Copa del Rey, anotando un gol, mientras que se estaba haciendo notar en su equipo filial al anotar hasta la fecha 18 goles en 17 partidos, por lo que ahora en O Parrulo Ferrol tendrá una gran oportunidad para seguir creciendo y progresando sobre la pista, ayudando al equipo a conseguir sus objetivos en esta temporada.