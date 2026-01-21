Ortigueira pide a la Xunta la implantación del servicio de Hospitalización a Domicilio

El alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, y la concejala de Sanidad, Ana Cartelle, se reunieron recientemente con el conselleiro de Sanidade de la Xunta, Antonio Gómez Caamaño. En el encuentro se «avanzó en la implantación de nuevos servicios y en la mejora de los recursos sanitarios del municipio».

Según traslada el Ayuntamiento, durante la cita se solicitó la implantación del servicio de Hospitalización a Domicilio (HADO). «Este modelo asistencial permite que determinados pacientes reciban en su propio hogar una atención sanitaria equivalente a la hospitalaria, evitando ingresos innecesarios y favoreciendo una recuperación más cómoda y personalizada», recalca.

En concreto, esta asistencia contaría con un equipo específico integrado por un médico y dos enfermeras, que se encargarían del seguimiento clínico, los tratamientos y la coordinación con el resto del sistema sanitario, «reforzando de este modo la atención continuada en el ámbito domiciliario».

Otro de los asuntos tratados fue la mejora de la operatividad del helipuerto municipal. En la actualidad, permite la llegada y salida de helicópteros de emergencias durante el día. El objetivo planteado es ampliar este servicio para que pueda funcionar las 24 horas. Para ello, señala el consistorio, se prevé la firma de un convenio con Portos de Galicia que permita señalizar adecuadamente la instalación mediante balizas.

Asimismo, durante la reunión se trasladó la necesidad de dotar al municipio de una ambulancia medicalizada, un «recurso fundamental para garantizar una atención rápida y especializada en situaciones de urgencia, especialmente en un territorio con una población dispersa como el de Ortigueira».