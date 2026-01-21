Xunta y Fegamp pactan una subida gradual de la aportación autonómica al SAF que llegará a 18 euros por hora en 2028

La conselleira, Fabiola García, ha celebrado un acuerdo que ha tachado de «histórico» con el que la Xunta, ha apuntado, demuestra su «compromiso» con los dependientes de Galicia.

La Xunta de Galicia y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) han pactado una subida gradual de la aportación autonómica al Servizo de Axuda no Fogar (SAF), por la que la parte autonomía ascenderá a 16 euros hora en 2026, 17 euros por hora en 2027 y 18 euros por hora en 2028.

El acuerdo se produce después de que la pasada semana, el presidente de la Fegamp, Alberto Varela, anunciase que la ejecutiva del ente municipalista decidiría este martes, 20 de enero, si llevaría a la Xunta a la justicia por lo que calificaba de «falta de financiación» del SAF.

Al respecto, fuentes consultadas han explicado que en los últimos días, las conversaciones entre la Xunta y la Fegamp se incrementaron, hasta lograr este martes el acuerdo que ha sido votado en la ejecutiva de la Fegamp y que ha salido adelante con el apoyo de los alcaldes de PSOE y BNG. Por su parte, los regidores del BNG se han posicionado en contra por considerar el acuerdo insuficiente.

En concreto, el pasado mes de noviembre, la ejecutiva de la Fegamp rechazó una propuesta anterior del Gobierno gallego, que incluía un alza gradual que situaba la cuantía autonómica en los 16 euros por hora en 2028. Sin embargo, en los últimos días, la Xunta trasladó una nueva oferta que mejoraba la inicial y que el ente municipalista considera que «avanza hacia la solución del problema de financiación del SAF» con la creación de una comisión de evaluación de los nuevos precios en las futuras licitaciones del SAF, para una posible revisión de las aportaciones.

Así, incide en que con esta propuesta se avanza sobre el problema de financiación del SAF que padecen los ayuntamientos, con una «sensible mejora inmediata de cuatro euros» en lo que se refiere a la aportación económica que recibirán los consistorios desde la Xunta y del Ministerio de Derechos Sociales.

Por su parte, el Gobierno gallego ha destacado que la cuantía pactada representa un incremento significativo y progresivo de un 50% en este mandato. De este modo, se pasa de los 12 euros por hora actuales a los 16 euros por hora este mismo año.

La Xunta subraya que el acuerdo «mejora considerablemente el pacto alcanzado en la anterior legislatura, ya que en aquel momento la subida fue del 24%, pasando de 9,7 euros por hora en el 2020 a los 12 euros actuales«. El Gobierno gallego, además, ha trasladado que la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, y el alcalde de la Fegamp, Alberto Varela, firmarán este compromiso en próximas fechas.

La propia conselleira, en declaraciones distribuidas a los medios, ha celebrado un acuerdo que ha tachado de «histórico» con el que la Xunta, ha apuntado, demuestra su «compromiso» con los dependientes de Galicia. Asimismo, ha vuelto a reclamar al Gobierno que «cumpla» y financie el 50% de la «factura«, ya que sus «constantes incumplimientos» suman una deuda de más de 2.900 millones de euros.