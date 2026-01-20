En febrero se incorporan 7 nuevos efectivos a la plantilla de los Bomberos de Ferrol

Compartir Facebook

La concejala de Recursos Humanos, Susana Sanjurjo, subrayó en la mañana de este martes, día 20, que la prioridad del Gobierno local “es buscar solución, gestionar con responsabilidad y avanzar en los proyectos que mejoren la calidad de vida de los vecinos y vecinas”, destacando que “desde el primer día este Gobierno se caracteriza por escuchar y dialogar y mantener las puertas abiertas del Ayuntamiento”.

En este sentido, y en la línea de cumplir los compromisos adquiridos con los representantes sindicales, a través de la nueva RPT, “el Ayuntamiento de Ferrol incrementará el plantel del servicio de bomberos con siete nuevos efectivos”. De este modo, se pasará de los 41 bomberos actuales a un total de 48 profesionales.

Tras recibir la resolución de la Fiscalía, que archiva la denuncia presentada por varios aspirantes al proceso selectivo, y una vez analizada la plena seguridad jurídica del mismo, la concejala de Recursos Humanos firmó esta pasado lunes el decreto de incorporación de siete nuevos bomberos-conductores. Está previsto que tomen posesión a lo largo del mes de febrero y se incorporen de inmediato al servicio.

Además, Sanjurjo reveló que “el Ayuntamiento impulsa por primera vez una bolsa de interinos para el servicio de bomberos”. Esta bolsa permitirá cubrir de manera ágil y eficaz bajas, vacantes o refuerzos puntuales del servicio sin comprometer la continuidad ni la calidad de la atención a las emergencias.

Asimismo, Susana Sanjurjo aclaró que ningún miembro del cuerpo de bomberos verá reducido su poder adquisitivo. La nueva RPT contempla por primera vez posibilidades reales de promoción interna, permitiendo el acceso del grupo C2 al C1, al tiempo que incrementa el personal del servicio e introduce nuevas herramientas de planificación de recursos humanos.

“Ferrol cuenta ya con la mejor ratio de bomberos de Galicia y, en el próximo mes, este nivel se verá aún más reforzado, alcanzando el mejor registro de la historia de la ciudad”, afirmó la concejala de Recursos Humanos que concluyó “somos un Gobierno de palabra, pero sobre todo somos un Gobierno de hechos”.



