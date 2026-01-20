Os Premios Youtubeiras+ baten récord de participación con 126 canais e celebrarán a súa gran gala en Ferrol

O Teatro Jofre acollerá o 7 de febreiro a entrega de galardóns dunha edición que se abre a todas as redes sociais.
O alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, presentou a novena edición dos premios Youtubeiras+, que xa ten finalistas. No acto, no que tamén participou a concelleira de Normalización Lingüística, Patricia Cons, e a deputada de Igualdade e Lingua, Sol Agra, avanzouse que un total de 28 canles aspiran a levar algún dos sete galardóns deste certame organizado polos servizos de normalización lingüística dos concellos de Ames, Carballo, Ferrol, Moaña, Narón, Oleiros, Pontevedra, Rois, Santiago de Compostela e Teo, das universidades de Santiago, A Coruña e Vigo e a da Deputación da Coruña.
As persoas e canles gañadoras destes galardóns, que teñen como obxectivo promocionar o talento en galego nas redes sociais, daranse a coñecer durante unha gala que este ano terá lugar no teatro Jofre o sábado 7 de febreiro, ás 19.00 horas.
O alcalde, José Manuel Rey Varela, puxo en valor a “importante e estreita colaboración entre institucións” que fai posible este proxecto.
Para o rexedor, Youtubeiras+ é unha iniciativa que ten entre as súas virtudes “a vontade de poñer o foco” nunha cuestión fundamental para “o futuro da nosa lingua, as novas xeracións e a súa forma de comunicarse, de relacionarse e, en definitiva, de ser e de estar no mundo”.
Rey Varela destacou, ademais, a aposta decidida do concello por iniciativas que, como Youtubeiras+, “crean puntos de encontro arredor da lingua” e subliñou que “a nosa lingua é plenamente válida para crear, innovar e comunicarse no mundo dixital”.
126 CANLES PARTICIPANTES
A concelleira de Normalización Lingüísitica, Patricia Cons, avanzou que nesta edición rexistrouse a concorrencia de 126 canles diferentes, “bate a marca histórica do concurso e supera a cifra colleitada na edición anterior”.
O ano pasado participaron un total de 89 canles, mentres que na edición de 2023 o número ficou nas 68. “Por vez primeira, o concurso abriuse á participación de canles de todas as redes sociais”, revelou. Antes, ata 2023, limitábase ás canles de YouTube, e en 2024 ampliouse a participación tamén a TikTok.
«Nesta edición, que recoñece o labor realizado pola comunidade creadora de contidos en galego na Rede ao longo de 2025, permitiuse a concorrencia de perfís en todo tipo de plataformas, entre as cales Instagram é a rede social con máis presenza, ao achegar un total de 81 contas distintas”, subliñou.
En relación ao Premio do Público, Cons recordou que é a categoría que decide a comunidade de internautas que propuxeron primeiro as candidaturas para despois, cos seus votos, decidir a proposta gañadora. “Nesta novena edición, as seareiras e os seareiros do proxecto propuxeron 49 vídeos para optar a este premio e emitiron 2.326 votos, votos que deciden a proposta gañadora que coñeceremos o próximo 7 de febreiro”.
O JOFRE, ESCENARIO DA GALA
A deputada de Igualdade e Lingua, Sol Agra, uniuse ao alcalde de Ferrol á hora de celebrar a colaboración institucional. “Youtubeiras+ amosa unha capacidade de unión fundamental para a nosa lingua”, sinalou, Agra e celebrou a implicación de Ferrol neste proxecto.
Así o Jofre acollerá a cerimonia de entrega de premios nunha gala presentada por Carlos Vieto, de Exército Mekemeke, e Leila Fernández, d’O faiado pódcast. Agra revelou que os Premios Youtubeiras+ contan por vez primeira coa categoría de Premio ao Mellor Pódcast e por ese motivo a gala significará, en certo xeito, a gravación ao vivo do primeiro episodio dun pódcast moi especial: o Pódcast Youtubeiras+.
Os premios teñen sete categorías: Canle, Creación de contidos, Pódcast, Calidade lingüística, Revelación, Rede e o Premio do Público. Todos contan cunha dotación de 1000 euros, agás as dúas primeiras categorías, cuxos galardóns ascenden a 1.250 euros. E o xurado desta edición está integrado por: Mónica Valencia, técnica de Normalización Lingüística do Concello de Ourense; Jon Amil, médico e presidente da Associaçom Galega da Língua (AGAL); Carlos Pereiro, xornalista e comunicador de videoxogos; María Rúa, creadora de contidos e gañadora do Premio á Creación de Contidos de 2024, e Uxío Broullón, ilustrador e deseñador gráfico.
O alcalde aproveitou para convidar á cidadanía participar deste evento o próximo sábado 7 de febreiro. As entradas son gratuítas e poderán retirarse a través da plataforma ataquilla.com os próximos días, ou ben o propio día no despacho de billetes do Teatro Jofre.
RELACIÓN DE FINALISTAS POR CATEGORÍAS
A relación de finalistas pódese consultar na páxina web https://youtubeiras.gal/ (Entre parénteses especifícase o concello de residencia das persoas creadoras)
Premio á Creación de Contidos
• Aradeira de Súa (Ribeira)
• Konachadas (Concello de orixe: Viveiro, na actualidade reside en Rois)
• @adochinto (Porto do Son e Santiago de Compostela)
• @miguelblesta (Brión)
Premio á Mellor Canle
• antontisimo (@ant0ntisim0) (Burela)
• carlotaghatos (Melide)
• Rodri Míguez (Redondela e Bueu)
• Rogelio Santos Queiruga (Porto do Son)
Premio ao Mellor Pódcast
• A ferida aberta no 36 (Santiago de Compostela)
• Diversos Pódcast (Ribeira)
• Fóra de Mapa Pódcast (Meis e Vigo)
• Prendidísima (Santiago de Compostela)
Premio á Calidade Lingüística
• daviidraamos_ (Cariño)
• @diegoauxx (Vigo)
. LongaLingua (Santiago de Compostela)
• @patriiotero (Santiago de Compostela)
Premio Revelación
• @langrans_ (Ourense)
• Mareando o xogo (Malpica de Bergantiños, Costa da Morte)
• @miradenovo (Bueu)
• O búnker debuxos (Ferrol)
Premio Rede
• ChutenMeme (Santiago de Compostela)
• Descifrando a Historia (A Caniza)
• Galiactiva (Ourense)
• Noticias Dispersas (Ourense)
Premio do Público
• «Cada historia, unha vida». 25N no CEIP de Tarrío, de Xurxo Varela (Culleredo)
• «Caldo de repolo», de Pakolas. Música infantil en galego, de Pakolas (Oleiros)
• FICACOABOLA NUNS CUARTOS DE FINAL DE CONFERENCE LEAGUE | O noso blog máis especial con Miki Villar!, de Fica Coa Bola (Pontevedra e Santiago de Compostela)
• Os Bolechas van a servizos sociais, de ChutenMeme (Santiago de Compostela).