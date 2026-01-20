El Sergas lamenta la muerte de una paciente en Urgencias de Ferrol en una jornada de “elevada sobrecarga”

La gerente del Área Sanitaria de Ferrol, Fernanda López Crecente, ha expresado este martes sus «sinceras disculpas» y condolencias a la familia de una mujer de 87 años que falleció el pasado domingo, 11 de enero, en el servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF).

La responsable sanitaria ha atribuido el suceso a una «situación puntual de elevada sobrecarga asistencial», aunque ha matizado que, debido al estado terminal de la paciente, el desenlace era «probablemente inevitable».

Según la versión oficial de la gerencia, la paciente, descrita como una persona «frágil y con muchas comorbilidades», ingresó a las 14:39 horas. López Crecente ha señalado que el fallecimiento se produjo en el entorno del área de Urgencias como consecuencia de una «patología crónica avanzada» que derivó en una situación asistencial «muy evolucionada».

Estas declaraciones contrastan con la denuncia presentada por el hijo de la fallecida, vecino de Ferrol, quien ha interpuesto tres reclamaciones ante el Sergas por lo que considera un trato «inhumano e inaceptable». Según el relato de la familia, la mujer de 87 años y enferma de cáncer, llegó al hospital a las 14:11 horas —derivada por el 061 desde la residencia de Laraxe (Cabanas ) con un cuadro de dolor abdominal y anuria— y no recibió atención médica hasta pasadas las 17:30 horas, momento en el que ya se encontraba en «estado agónico y en periparada», según consta en el informe del CHUF.

Por su parte, la gerencia del área sanitaria ha reiterado su apoyo a los familiares, insistiendo en que la situación clínica de la mujer era irreversible a su llegada al centro hospitalario.

Cabe señalar que en la jornada del 11 de enero, el día de autos, se registró un “colapso” en las Urgencias del Macide, donde se llegaron a acumular “más de 40 personas a la espera de ingreso”, se indicó desde el Sergas.