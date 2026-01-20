As Pontes licita a construción dun novo módulo de nichos no cemiterio dos Alimpadoiros

O Concello das Pontes licita as obras para a construción dun novo módulo de nichos de formigón no cemiterio dos Alimpadoiros, cun orzamento de licitación de 92.000 euros.
A actuación contempla a construción dun módulo duns 99 metros cadrados de superficie, que albergará 96 nichos e 32 columbarios, distribuídos en tres alturas cun columbario na parte superior, un sistema amplamente implantado e aceptado pola veciñanza.
As obras executaranse mediante un sistema de formigón armado realizado in situ, empregando moldes prefabricados, o que permitirá unha execución rápida, cun custo contido e cunha alta durabilidade. Este método construtivo garante unha estrutura monolítica, de gran resistencia e totalmente hermética, evitando filtracións de lixiviados, emisións de gases e problemas de humidades, cumprindo así cos requisitos sanitarios e ambientais esixidos.
O proxecto inclúe a execución da cimentación mediante losa de formigón armado, a conexión do módulo á rede de saneamento existente, a instalación de sistemas de evacuación de augas e lixiviados, así como a construción dunha cuberta de pizarra natural que permitirá a integración estética do novo módulo no conxunto do cemiterio.
Con esta licitación, o Concello das Pontes continúa a traballar na mellora dos servizos públicos municipais, garantindo unhas instalacións funerarias modernas, seguras e adaptadas ás necesidades actuais e futuras da poboación.