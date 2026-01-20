Ferrol será escenario del partido entre Galicia y Asturias de la XIV Copa de las Regiones UEFA

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El concejal de Deportes de Ferrol, Ricardo Aldrey, presentó el encuentro entre las selecciones de Galicia y Asturias, correspondiente a la eliminatoria de la XIV Copa de las Regiones UEFA, que se disputa en el estadio de A Malata el miércoles 28 de enero a las 18:00 horas.

El edil estuvo acompañado por el presidente de la Real Federación Gallega de Fútbol, Pablo Prieto, el presidente del Racing de Ferrol, Manuel Ansede, y el seleccionador del equipo gallego, Manolo García.

“Hoxe non só presentamos un partido de fútbol, senón un acontecemento deportivo de primeiro nivel que une territorios e que sitúa Ferrol, unha vez máis, no centro do mapa do fútbol nacional”, afirmó Aldrey, que destacó la fuerte identidad deportiva de la urbe departamental. “Ferrol vive o deporte con paixón desde os barrios ata os grandes escenarios, por iso estamos a traballar nunha Cidade do Deporte que dea resposta ás necesidades dos deportistas ferroláns”, añadió, y hoy se vuelve a demostrar esa vocación acogiendo un partido de la Copa de las Regiones de la UEFA. “Ferrol está preparada para organizar grandes eventos deportivos desta calidade”, confirmó el concejal.

Aldrey agradeció la presencia y colaboración de Ansede y Prieto para la celebración de esta cita deportiva. Asimismo dió la bienvenida al seleccionador de Galicia, el ferrolano Manolo García, y deseó que el encuentro sea emocionante. El vencedor del partido del día 28 logrará la clasificación para la Fase final nacional, que se celebrará el 1 de marzo en Madrid.

El acceso al estadio para ver el partido será gratuito, pero será necesario retirar la entrada, bien en las fechas previas en las oficinas de la Real Federación Gallega de Fútbol en Ferrol (calle Venezuela, 4) o del Racing de Ferrol; o bien en la propia puerta del estadio en los momentos previos al encuentro.