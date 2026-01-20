Neda impulsa un taller de alimentación saludable junto a la Escuela Gallega de Salud para ciudadanos

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Abierto el plazo para inscribirse en esta iniciativa gratuita, prevista para 2 de febrero.

El Ayuntamiento de Neda impulsa, en colaboración con la Escuela Gallega de Salud para ciudadanos, un nuevo cursillo de salud. Se trata en esta ocasión de un taller gratuito sobre alimentación saludable.

La iniciativa, destinada a dar a conocer al vecindario claves útiles en el día a día para tener una dieta equilibrada y mejorar la salud, tendrá lugar el lunes 2 de febrero en la Casa de la Cultura, y el plazo de inscripción ya está abierto

La sesión, que se desarrollará de 16:30 a 20:30 horas, estará impartida por la nutricionista Almudena Seijido. Y en ella las personas participantes podrán descubrir los beneficios de una buena alimentación y adquirir conocimientos sobre el tema para aplicar a a suya vida cotidiana, teniendo en cuenta además que una alimentación adecuada no tiene por que ser cara.

Así, durante el taller se hablará de los diferentes tipos de alimentos que existen, de la importancia de los hábitos alimentarios en el crecimiento y desarrollo de las personas, así como en la prevención de enfermedades. Además, en el encuentro se ofrecerán propuestas de meriendas saludables y recomendaciones para una alimentación equilibrada y responsable (método del plato para aprender a comer alimentos en proporciones óptimas de consumo).

Finalmente, durante el cursillo, en el que se tocará la influencia de los medios de comunicación en los hábitos alimentario, se incidirá en la importancia de leer y entender las etiquetas de nutrición que acompañan a los productos que encontramos en los supermercados.

La inscripción se puede hacer a través de la página web de la Escuela Gallega de Salud para Ciudadanos https://escolasaude.sergas.es/ en el apartado de cursos presenciales.

En la Casa de la Cultura se ayudará al vecindario interesado en participar que tenga dificultades para inscribirse online. La asistencia en la jornada dará derecho a diploma de participación. Como siempre, las plazas son limitadas.