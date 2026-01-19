O concello de Pontedeume habilitará de novo os baños públicos da parte baixa do Torreón dos Andrade

O Concello de Pontedeume informa de que xa deron comezo os traballos de reparación e posta a punto dos baños públicos que se atopan na parte baixa do Torreón dos Andrade, co obxectivo de reabrilos tras máis de tres décadas pechados.
«Desta forma, daremos cumprimento a unha demanda realizada por numerosos veciños e veciñas, ao tempo que se habilita un servizo que será especialmente práctico para os usuarios e usuarias da zona de xogos dos xardíns de Lombardero«, explica o alcalde Bernardo Fernández Piñeiro.
O corredor interior de entrada aos baños contará cun sistema de control de aceso, coa fin de garantir a seguridade e un correcto uso da instalación.
Ademais, o rexedor informou de que se está a redactar a día de hoxe un proxecto para a mellora e rehabilitación dos xardíns. Unha vez rematada a fase de redacción, o proxecto deberá contar coa autorización de patrimonio, e unha vez obtida dita autorización procederase á súa execución.
Esta nova actuación permitirá, segundo explica Fernández Piñeiro, «renovar a iluminación, as varandas e a cuberta da paxareira, que será reconvertida nunha zona de abrigo con bancos e un punto de lectura», así como «actuar sobre o pavimento dos corredores, mellorar espazos da zona verde e a recollida de pluviais e repoñer especies arbustivas e arbóreas».