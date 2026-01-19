El Campus Industrial de Ferrol suma dos nuevos investigadores gracias a dos convocatorias propias para captar y retener talento

Compartir Facebook

El investigador predoctoral Zeeshan Hamid Malik y el investigador postdoctoral Jorge Luis Olmedo Martínez se han incorporado al Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI) gracias a las convocatorias “Talento en Formación” y “Talento Investigador” que promueve el Campus Industrial de Ferrol de la Universidade da Coruña (UDC). Ambos desarrollan sus trabajos de investigación en alguna de las líneas estratégicas del campus como pueden ser la robótica industrial, los materiales, la optimización de procesos, la ingeniería naval y offshore, la gestión industrial o el desarrollo de producto.

Zeeshan Hamid Malik (Jhelum, Pakistán – 1993) es graduado en Ciencias en Ingeniería Mecánica por la University of Engineering and Technology Taxila (UET Taxila), de Pakistán, y cursó un máster en Ingeniería Mecánica en la Universitas Gadjah Mada (UGM), de Indonesia. Trabajó como profesor ayudante en la Swedish

College of Engineering and Technology WahCantt (SCET), de Pakistán, y fue también subdirector del departamento de Mecánica en Dandot Cement y vicegerente del departamento de Mecánica en Gharibwal Cement Limited, dos compañías muy conocidas en su país de origen. Más recientemente, en 2025, trabajó como técnico de Apoyo a la Investigación en el Laboratorio de Ingeniería Mecánica, adscrito al Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI).

En la actualidad, Zeeshan Hamid Malik está matriculado en el programa de doctorado en Ingeniería Naval e Industrial. A lo largo de los próximos cuatro años, y junto con los investigadores del Laboratorio de Ingeniería Mecánica Francisco González y Emilio Sanjurjo, echará mano de los denominados modelos de simulación avanzada y de las herramientas de análisis inteligente con el objetivo de identificar problemas mecánicos antes de que estos se conviertan en fallos graves. Tal y como explica el propio investigador predoctoral, “este enfoque apoya el uso estrategias de mantenimiento predictivo más efectivas, ayudando a reducir el tiempo de inactividad y los cuestes de mantenimiento al tiempo que mejora el rendimiento, la seguridad y la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas industriales”.

Jorge Luis Olmedo Martínez (Chihuahua, México – 1989) es graduado en Ingeniería Química por el Instituto Tecnológico de Chihuahua, cursó un máster en Ciencia de Materiales en el Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV), también en México, y, además, es doctor en Química Aplicada y Materiales Poliméricos por la Universidad del País Vasco (UPV/ EHU), en España. Realizó una estadía predoctoral, de 6 meses, en la Deakin University, en Australia, y otra estadía postdoctoral, de casi 3 años de duración, en el Instituto de Investigación POLYMAT, situado en la ciudad vasca de Donostia/San Sebastián.

A lo largo de los próximos cuatro años trabajará, de la mano del investigador del Grupo de Polímeros Funcionales Jaime Martín, para establecer una metodología que permita calcular la entalpía de fusión en equilibrio termodinámico y el Cp de polímeros conjugados, necesarios para conocer el grado de cristalinidad de los

polímeros, así como obtener el grado de miscibilidad entre estos polímeros y deferentes aceptores de electrones. Según el propio investigador postdoctoral, con esta información “es posible relacionar la eficiencia de las celdas con la cristalinidad de los polímeros empleados y entender cómo se puede ver afectado el polímero con la presencia de diferentes aceptores de electrones”.

En la actualidad, el Campus Industrial de Ferrol tiene contratadas un total de 19 personas investigadoras, 12 de ellas a través de la convocatoria “Talento en Formación” (predoc), 6 gracias a la convocatoria “Talento Investigador” (postdoc) y 1 persona a través de la convocatoria de ayudas al Programa de Doctorado Industrial.

Foto: de izquierda la derecha, Zeeshan Hamid Malik y Jorge Luis Olmedo Martínez, delante del Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI), situado en el Campus Industrial de Ferrol.