Galicia se suma al pesar por las víctimas del siniestro de Adamuz

Xunta, ayuntamientos y distintas instituciones y entidades se han sumado este lunes al minuto de silencio en solidaridad y apoyo con las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la localidad cordobesa de Adamuz este domingo, con el recuerdo presente del siniestro del Alvia en 2013 en Angrois, en Santiago, en el que perdieron la vida 80 pasajeros.

En San Caetano, la sede del Gobierno gallego, el presidente Alfonso Rueda ha presidido a las 12.00 horas el minuto de silencio acompañado de su equipo de gobierno y de trabajadores de la Administración autonómica.

A continuación, el responsable del Ejecutivo ha trasladado el apoyo y el pesar de «todo el pueblo gallego», recordando el accidente del tren Alvia que descarriló en la curva de Angrois el 24 de julio de hace 13 años.

EN LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha presidido un minuto de silencio «de condolencia por las víctimas del siniestro ferroviario» sucedido anoche, y de «solidaridad» con las personas heridas en esta tragedia. Al acto asistieron , entre otros, el subdelegado del gobierno en A Coruña, Julio Abalde y el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso.

Blanco señaló que «Sabemos lo que significa este profundo dolor. Nuestro agradecimiento a los servicios de emergencias por su trabajo incansable».

EN FERROL Y OTROS CONCELLOS

También el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, junto a miembros de la corporación ha secundado el minuto de silencio convocado por la Fegamp y ha trasladado sus condolencias a familiares y allegados de las víctimas.del accidente de este domingo en Adamuz (Córdoba)

El Concello de Cedeira al igual que todos los de la zona norte, se sumó a la convocatoria de la Federación

Española de Municipios e Provincias (FEMP) de un minuto de silencio en memoria

de las víctimas del trágico accidente ferroviario.

La corporación municipal quiere expresar su profundo dolor por lo acontecido al tiempo que manifiesta su cariño e ánimo para las personas afectadas y para todas las que integran el operativo de rescate y ayuda.