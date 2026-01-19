El Centro de Interpretación de Caldoval en Mugardos empieza el año con una intensa agenda

Compartir Facebook

El Museo mugardés comienza el año con actividades especiales para profundizar en la cultura y la historia de la Antigua Roma con las siguientes actividades.

De este modo ya este viernes 23 de enero se celebra el Día de la escritura a mano, y lo hacen con un taller especial llamado Lettering a la romana, en el cual tras una breve explicación, las personas participantes harán una práctica caligráfica en latín usando tinta, cálamo y papiro. Será a las 17:30 horas.

El sábado 31 de enero, aprovechando el inicio de año, harán un taller titulado El tiempo en la Antigua Roma. En él se podrá conocer cómo organizaban los días hace 2000 años, se hablará del calendario juliano y elaborarán un reloj en arcilla. Habrá además un sorteo de un ejemplar de su calendario romano que diseñan en el propio Centro de Interpretación de Caldoval entre las personas participantes. Será en dos turnos: 11:30 y 17:30 horas.

Estas actividades están pensadas para público adulto y también familias con niños/as a partir de 8 años. Las plazas para estas actividades gratuitas son limitadas, por lo que será necesario inscribirse previamente a través de sus redes sociales: @centrodeinterpretacióndecaldoval en Facebook y @museocaldoval en Instagram, correo electrónico info@museocaldoval.gal o en el teléfono 687 07 21 16 (en horario de apertura: viernes, sábado y domingo de 10:30 a 14:00 y de 16:30 a 20:00 horas).