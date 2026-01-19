Luz verde en Narón á Senda do Trece, unha vella reivindicación da veciñanza de Sedes e San Xiao

A alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, acompañou o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, na presentación do proxecto da Senda do Trece á veciñanza de San Xiao. No acto tamén estiveron presentes a deputada provincial de Vías e Obras, Mónica Rodríguez e os edís de Obras, Pablo Mauriz, e Medio Ambiente, Manuel Ramos.
A actuación vén dar resposta a unha vella demanda do Concello de Narón, trasladada á Deputación provincial en diferentes ocasións, para mellorar a seguridade viaria nas estradas da súa titularidade, entre elas a DP-5404, especialmente no que atinxe á protección dos peóns. Nos escritos remitidos, o Concello instaba a administración provincial a dotar estas vías de beirarrúas ou sendas peonís, como a que agora se anuncia.
Cómpre lembrar que no ano 2023 o Pleno do Concello de Narón aprobou unha declaración institucional na que apoiaba expresamente a solicitude da veciñanza de Sedes e San Xiao para a dotación de beirarrúas, trasladando o acordo á Deputación da Coruña e instándoa a dar unha solución a esta problemática.
Durante a presentación, a alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, valorou moi positivamente a iniciativa. “Falamos dunha estrada cun tráfico importante, que necesita dunha senda peonil porque a veciñanza non ten nin sequera como achegarse con seguridade ás vivendas lindeiras”, sinalou. Ferreiro cualificou a actuación como “necesaria e moi útil” e agradeceu que a Deputación “tivese en conta esta demanda histórica para que se materialice canto antes”.
Pola súa banda, o presidente da Deputación, Valentín González Formoso, destacou que se trata dunha actuación “reclamada desde hai moito tempo pola veciñanza” e subliñou que “vai supoñer a execución dunha senda peonil dun metro e oitenta de ancho ao longo de quilómetro e medio pola marxe esquerda da estrada, nunha primeira fase dun proxecto máis amplo”.
O presidente provincial engadiu que “é unha intervención que redunda directamente na seguridade viaria da veciñanza” e expresou o desexo de que “se poida executar no menor tempo posible”. Segundo explicou a deputada provincial, a actuación contará cun investimento de 480.000 euros. A nova senda discorrerá moi preto dalgunhas vivendas, polo que nalgún tramo será preciso axustar lixeiramente o trazado actual da estrada.
O percorrido estará pavimentado en formigón e contará cun sistema para recoller a auga da chuvia, ademais da sinalización necesaria para garantir a seguridade tanto de peóns como de condutores. As obras tamén obrigarán a desprazar algúns postes da luz e telecomunicacións. Para levar a cabo o proxecto será necesario ocupar determinados terreos alleos á estrada, polo que se tramitarán as correspondentes expropiacións. O prazo previsto para executar as obras é de seis meses.