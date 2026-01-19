El reciclaje de aceite doméstico en Neda aumenta en casi 30 puntos porcentuales

Compartir Facebook

El vecindario de Neda recicló durante el pasado año 2025 nada menos que 3.000 kilos de aceite usado. La cifra recogida en la red de colectores supone un incremento respecto al ejercicio inmediatamente interior del 28,3%. De esta forma, se constata que las buenas prácticas respecto a la retirada de este residuo ganan poco a poco terreno en el municipio.

Bajo encargo del Ayuntamiento, el gestor autorizado Green Ambiental SL gestionó a lo largo de los doce meses del 2025 esas tres toneladas de aceite vegetal usado procedente de los hogares de la localidad (sobrante de asados, fritos, alimentos enlatados) depositado por los vecinos en los trece colectores que hay repartidos por el territorio.

Los contenedores más utilizados fueron, una vez más, los ubicados frente al Eroski (555 kg) y en el atrio de la Iglesia de Santa María, que pasó de 320 a 510 kg, seguidos por el localizado junto a la plaza de la rectoral (400). Una evolución positiva que se agradece y ponen en valor desde la administración local.

Así, acabar con la costumbre de echar por el vertedero el aceite de cocina que se usa en el día a día, además de evitar problemas en el alcantarillado, contribuye a remediar la contaminación de suelo y del agua. Así, detallan desde Green Ambiental SL que el residuo tratado habría contaminado casi 3,3 millones de litros de agua. Y añaden que, una vez transformado en biocarburante, menos contaminante que los combustibles fósiles convencionales, genera un ahorro de nueve toneladas de emisiones de dióxido de carbono.

Neda dispone en la actualidad de colectores en el entorno del local social de Viladonelle y de la Igrexa de Anca, junto a la pista polideportiva del Roxal, Mourela Baixa, Muchiqueira, junto a la fuente de Forxá, avenida de Xuvia, adro de Santa María; avenida de Alxeciras (inmediaciones de la Casa Consistorial y fronte a Eroski), en la avenida Xeneral Morgado; avenida Médico Cebreiro, a la altura do Puntal; y también en la zona da Silva.