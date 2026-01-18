La Xunta concede 239 ayudas a rehabilitación de viviendas para destinarlas a alquiler entre más de 400 solicitudes

La Xunta concedió 239 ayudas a través del programa Fogar Vivo, que tiene como finalidad apoyar la rehabilitación de viviendas vacías para incorporarlas al mercado de alquiler, entre más de 400 solicitudes en 2025, con un presupuesto de 1,4 millones.

De ello ha informado la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue en una visita en Ferrol a uno de los hogares renovados al amparo de esta línea. El propietario recibió 3.189 euros, lo que supuso el 80% del gasto para cambiar puertas y suelos, además de comprar electrodomésticos nuevos, tal y como destacó la hija del propietario. La vivienda llevaba vacía siete años y tras su adecuación, cuenta con un nuevo inquilino desde septiembre y abona una renta de 450 euros.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas sostiene que el programa «fue un éxito» y «contribuyó a recuperar viviendas vacías para el mercado de alquiler, con especial atención a la juventud».

A finales del próximo mes de febrero se abrirá el plazo de solicitudes de la nueva convocatoria, que contará con un presupuesto de 2,6 millones.

El programa Fogar Vivo contempla aportaciones de hasta 16.000 euros por vivienda, 11.000 para rehabilitación y mejora de la vivienda, incluyendo los gastos para renovar electrodomésticos como la lavadora, el lavavajillas, el horno, la nevera, la campana extractora, la cocina y los sanitarios. Además, si la vivienda se alquila a menores de 36 años, personas con hijos menores a cargo o unidades familiares con personas dependientes, los solicitantes podían optar a un incentivo adicional de 2.000 euros.

Por último la línea de aportaciones incluye, independientemente de que hagan reformas, 3.000 euros para un seguro de impago y/o multirriesgo con el objetivo de dar más seguridad a los propietarios.