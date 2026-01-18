La oficina de atención ciudadana de Ferrol recibió en diciembre casi 100 llamadas diarias

Compartir Facebook

Entraron más de 1.700 llamadas, de las que el 48% solicitaron traslado directo a un departamento.

El concejal de Participación Ciudadana de Ferrol, Javier Díaz Mosquera, informó esta semana que el Ayuntamiento de Ferrol recibió un total 1.765 llamadas durante el pasado mes de diciembre, con una media diaria de 98 llamadas.

Del total de las comunicación inscritas, el 48% de las personas usuarias solicitaron traslado directo de la llamada a un departamento municipal, mientras que un 27% de las consultas pudieron ser resueltas de manera inmediata desde la oficina. El 35% restante se derivó a los distintos departamentos municipales para ofrecer una información más especializada.

En cuanto a las áreas con mayor volumen de llamadas, la Oficina de Atención Ciudadana encabezó el listado con un total de 488, seguida del servicio de Recaudación (291), Bienestar Social (178), Urbanismo (158) y el Objetos perdidos (85).

Díaz Mosquera puso en valor estos datos y subrayó la relevancia del servicio que se presta desde la Oficina de Atención Ciudadana.