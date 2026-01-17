Ferrol Análisis ,36–(Julia María Dopico Vale y Piñeiro)

Compartir Facebook

Julia María Dopico Vale y Piñeiro-

Esta semana pasada se presentaba en la Sala Carlos III de la Fundación Exponav denFerrol el n.º 36 de la revista de pensamiento y cultura FerrolAnálisis con la numerosísima asistencia de un público tan heterogéneo como los contenidos y colaboradores de la publicación que tanto interés suscita, ya que “su fuerza radica, precisamente, en la diversidad, con autores de diferentes xeracións, formación e sensibilidades que comparten o proxecto común de ofrecer reflexión rigurosas, ideas novas e propostas que enriquezan o debate público…sendo clara mostra de resistencia cultural”, como apunta Valentín González Formoso sobre esta labor encomiable de Esperanza Piñeiro de San Miguel como directora de la publicación y de todo o consello de redacción, capaces de hacer confluyentes estas apreciaciones que también el alcalde, José Manuel Rey Varela, pone en valor, resaltando la figura a la que FerrolAnálisis rinde homenaje especialmente, la del abogado y poeta Miguel Carlos Vidal.

Todos forman parte de la historia de Ferrol, esta “ciudad lógica en un entorno mágico” ‒ decía Torrente Ballester ‒y que a mí se me presenta como una ciudad mágica, de enclave estratégico, poblada de gentes sorprendentes‒suscribo y doy fe‒que configuran este lugar especial, abierto al viento y al mar, con toda la fuerza oceánica del Atlántico que baña unas costas incomparables, intuyendo no ser casual mi presencia en este “lugar

de hierro”.

Julia Díaz Sixto, presidenta del Club de Prensa de Ferrol, introduce “a modo de limiar” en la revista unas palabras llenas de emoción: “enxugando quebrantos polos compañeiros que foron quedando no camiño…”, refiriéndose al anterior director fallecido Rafael Permuy y añadiendo yo ahora otro nombre, el de otro hombre que también se quedó en el camino y que ahora rememoro: Luís Mera Naveiras ‒ todo quedó en el camino y cada mástil sostiene su vela y cada barco navega su rumbo‒ del que especialmente recuerdo la ilusión, la pasión, el entusiasmo…que acompañaba y entregaba a todos cada vez que salía un “número nuevo” de esta revista.

Muchos son los nombres de los autores que acompañan la edición: Bernardo Máiz Vázquez, Xulio L. Valcárcel, Ramón Loureiro, Ángel Teijeiro, Xesús Alonso Montero, Eva Ocampo Vigo, Xoán Rubia, Luis Alonso Girgado, Gabriel Pita da Veiga… y tantas otras temáticas, todas ellas de sumo interés, deteniéndome aquí en los dos artículos publicados sobre música, que hacen referencia a los premiados en las dos

últimas conmemoraciones do “Día das Letras Galegas”: Luisa Villalta en 2024 y Canto e Poesía Popular en 2025.

Bajo la firma de Henrique Dacosta, el trabajo de Luisa Villalta‒ a la que tuve el gusto de conocer y relacionarme en los mundos músico-poéticos de A Coruña, entre ellos el propio Conservatorio o la Agrupación Cultural O Facho‒ y que recoge declaraciones auto-poéticas de la autora como las contenidas en “Música Reservada” (1991): “ao

principio foi o son, despóis o entendemento, a palabra, e a melodía”. A lo que particularmente yo añadiría un elemento primigenio, aún antes del sonido: el movimiento, el ritmo incansable que acompaña la propia supervivencia del ser humano y que late como el pulso de la vida; mejor que en ningún sitio en “umama” África, con

sus polifonías de tambores ancestrales, para evolucionar después hacia algo tan sugerente, hermoso y poderoso como la melodía y con ella, la canción: ¿No será que toda la música es en sí misma una interminable y fecunda canción?

Y un segundo artículo que entronca conceptualmente con lo aquí expuesto, firmado por Arturo Lamas Braña que nos habla sobre el canto y poesía popular, el folklore, por tanto: “non hai pobo no mundo que non cante”. Ni…verdad más absoluta.

Y con los pueblos que cantan, los difusores especializados, como el Real Coro Toxos e Froles, Cantigas e Agarimos, Cantigas e Aturuxos…que mantienen viva la tradición para seguir cantando: “Canta ti, cante eu/iremol-os dous cantando/ cante quen tuvere amores/ quos meus vásem acabando…”.

Gratitud por esta invitación. Complacencia en la asistencia y para FerrolAnálisis mis mejores deseos de permanencia, añadiendo lo que decía vuestro y mi amigo Luís Mera: ¡Ni un paso atrás!.