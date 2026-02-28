O poder das raíces–(Julia M.ª Dopico Vale y Piñeiro)

Compartir Facebook

Julia M.ª Dopico Vale y Piñeiro

El próximo día 4 de marzo llega a la sede del Real Coro Toxos e Froles de Ferrol la exposición “A Pandeireta Galega. Actualización dun instrumento Ancestral” que podrá visitarse hasta el día 27; iniciándose la muestra con un acto en el que se hablará de este antiguo instrumento enmarcado en la cultura gallega, ya que los orígenes del “tympanum”, “adufe”, “tabir”, etc, nos sitúan en la antigua Anatolia‒ Mesopotamia, Egipto…‒ alrededor del 5.800 a. C, siendo la pandereta introducida en Europa en el medioevo parece ser que por los cruzados y extendiéndose su uso a través de trovadores y juglares que dejan su huella profunda en la lírica Gallaecia, donde prende la tradición trovadoresca con estilo propio e inconfundible pronunciado en nuestras cantigas.

Siglos de panderetas resonando por los caminos en voces legendarias que perduran a través del folklore para llegar a incorporarse incluso en el elenco percusivo de la “scelte” orquesta sinfónica. De aquellas anónimas voces milenarias casi nada se conserva, salvo grabados, representaciones escultóricas, alguna documentación, cancioneros…

La inauguración vendrá de mano de Rosario Álvarez, presidenta do CCG; Arturo Lamas,, presidente del Toxos y Suso Vaamonde, músico e

investigador, para continuar con el relatorio “O instrumento hoxe: Método y Nuevas técnicas tradicionais” en el que participarán el luthier Xosé Maceda, el maestro gaiteiro Arturo Lamas y Ricardo Polín, historiador y doctor en filología; mostrándose además los primeros estudios acústicos del instrumento y el método “Nova Técnica da

pandeireta galega” y después una segunda exposición en la que Mercedes Autrán Romero hablará das Pandereteiras de Rois que “ simbolizan la quinta esencia espiritual de un arte milenario”.

Se terminará con la actuación das Cantareiras do Toxos e Froles, que evocan la leyenda que dice que el diablo puso las espinas al tojo y Dios lo llenó de flores. Esas flores venerables y humildes que iluminan como soles radiantes las tierras de Galicia.