Falleció en Alicante «la ferrolana» Begoña Sicre Romero

A los 59 años de edad ha fallecido en Alicante en la madrugada de este sábado, día 17 de enero, Begoña Sicre Romero, andaluza de nacimiento pero ferrolana de adopción, arropada por su marido e hijos, todos sus hermanos y cuñados y sus 16 sobrinos, dejando un gran vacío en la familia. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y profesora de instituto con plaza en Carral, además de contar con una extensa obra, habiendo sido alumna aventajada de Segura Torrella y expuesto sus trabajos pictóricos en las principales ciudades de España. Su estilo se inclinaba hacia el realismo, la luz es la que la define. Mujer de profundas convicciones religiosas y excelente esposa, madre e hija.

Hija de Carlos Sicre, Coronel Médico de la Armada, que fuera Director del Hospital Naval y de Inés Romero de la Lastra. Estaba casada con Joaquín Espiñeira y era madre de dos hijos. Joaquín, médico dermatólogo en Alicante casado con Zandalee Echevarría y Begoña, Ingeniero Industrial destinada en Lausana (Suiza), casada con Giorgio Palermo.

Desde Galicia Ártabra enviamos nuestro más sentido pésame a su esposo, Joaquín, hijos Joaquín y Begoña; hermanos Inés, médico del Área Sanitaria de Ferrol casada con José Fantova; Carlos (CF) casado con Isabel Estevan; Alejandro; Natalia Pérez, Fátima, casada con Arsenio Fernández de Mesa, Eduardo (Tte coronel del ET) casado con Laura Álvarez, María , Mónica, casada con Antón Estevan (CN) y Marta casada con Miguel Herrero; nietos y demás familia.

El cadáver será incinerado en la intimidad familiar. En la mañana de este sábado se ha celebrado una misa de córpore insepulto oficiada por su sobrino Arsenio Fernández de Mesa Sicre.

Sus cenizas serán trasladadas a Ferrol para ser depositadas en el panteón familiar. Asimismo en Ferrol próximamente se oficiará un funeral por su eterno descanso.

«El tiempo puede pasar pero tu recuerdo siempre permanecerá porque fuiste la persona más importante para muchos»