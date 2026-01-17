Las líderes del Estrela Futsal no dan ninguna opción al Valdetires Ferrol

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

El Valdetires Ferrol no pudo hacer nada ante la pegada y mayor experiencia del Estrela Futsal, tras caer por 7-0, en la 16ª jornada de la Segunda División, disputado en la tarde del sábado, en el Pabellón Municipal Marta Míguez (Cortegada).

Las líderes, teniendo en sus filas a la portera fenesa Lucía Paz y a la jugadora ferrolana Ra, demostraron el por qué están en lo más alto de la tabla ya desde los primeros instantes, haciéndose con el control del esférico, ante un Valdetires Ferrol que intentaba presionar, pero se veían obligadas a realizar labores defensivas debido a la velocidad del juego de las de Cortegada, las cuales se ponían por delante a los dos minutos con un gol de María León al segundo palo en una rápida jugada iniciada precisamente en su propio campo.

El Valdetires Ferrol intentaba crear jugadas, pero la defensa local les cortaba todos los intentos, siendo ellas las que tenían las llegadas más claras como en un tiro de Ontiveros dentro del área colocado al palo por raso que lograba sacar Natali con una gran mano, pero, poco después Sara Santos anotaba el segundo con un taconazo de espaldas dentro del área al recibir un balón entre líneas, cerrando este primer tiempo Jeni colocando el balón por toda la escuadra desde el borde del área, culminando una jugada de saque de esquina, dejando el marcador en 3-0.

Las ferrolanas quisieron cortar esta dinámica desde los primeros instantes del segundo tiempo, sacando a Tere como portera-jugadora, pero a los pocos segundos perdían un balón y Rafinha también la ponía por toda la escuadra para encarrilar el partido con el 4-0.

A pesar de esto, el Valdetires Ferrol seguía jugando de cinco, cambiándolo al juego de cuatro con Leti Rojo bajo palos cada vez que no tenían la posesión, pero el Estrela Futsal seguía llevando el dominio del juego, con una buena defensa y un letal ataque, con otro tanto de Sara Santos de tiro cruzado raso colocado al palo desde el borde del área.

El partido estaba siendo muy intenso y muy físico, con las locales no bajando el pie del acelerador y las ferrolanas intentando seguir este ritmo de juego, pero se encontraban ya en la recta final con un gol de Ontiveros de tiro cruzado raso casi desde la línea de fondo, culminando otra buena jugada colectiva y ya, en los últimos segundos, Paula hacía el definitivo 7-0 al culminar un contragolpe tras robar el balón al Valdetires Ferrol con el juego de cinco.

Con este resultado, el Valdetires Ferrol continúa con 21 puntos, en el 8º puesto de la tabla, con un partido menos. Les espera un próximo fin de semana intenso en el Pabellón de Esteiro, recibiendo el sábado a El Gaiteiro Rodiles, a las 17:00 horas y el domingo, a las 11:00 horas, recuperarán los 4 minutos del primer tiempo y todo el segundo tiempo que falta del partido ante San Pablo Eivis, de la 12ª jornada, con victoria momentánea por 2-0.

Estrela Futsal: Lucía Paz, María León, Jeni, Paula, Rafinha – también jugaron – Sara, María Arias, Sara Santos, Ra, Ontiveros.

Valdetires Ferrol: Natali, Patri Corral, Irene Cela, Tere, Paula Alonso – también jugaron – Leti Rojo, Iria Santos, Ana López, Monti, Mery y Laura.

Árbitros: Adrián Lagos y Jesús Miguens, junto con Clara Díez como asistente (Comité gallego). Amonestaron a las locales Irene Cela y Ana López.

Goles: 1-0 María León min.2, 2-0 Sara Santos min.14, 3-0 Jeni min.20, 5-0 Sara Santos min.28, 6-0 Ontiveros min.36, 7-0 Paula min.39.

Pabellón: Municipal Marta Míguez (Cortegada).