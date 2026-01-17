El Baxi Ferrol no pudo ante el poderío físico del Hozono Global Jairis

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

El esfuerzo sobre la pista no fue suficiente para el Baxi Ferrol, cayendo ante un Hozono Global Jairis que tiró de su mayor poderío físico y mayores rotaciones para vencer por 50-64, en la 17ª jornada de la Liga Femenina Endesa, en un partido disputado en la tarde del sábado, en el Pabellón de A Malata.

El partido empezaba de la mejor de las maneras para las ferrolanas con un triple de Blanca Millán, pero el Hozono Global Jairis no tardaba en tomar la iniciativa sobre la pista con rápidas jugadas en ataque, con muchos rebotes que acababan en las manos de las jugadoras del Baxi Ferrol, pero no concretaban de cara al aro, casi no intentándolo desde el triple, como tampoco acertaban en los tiros libres, mientras que las murcianas cada vez que tenían un tiro desde más allá de tres metros iba para dentro, abriendo poco a poco las distancias, llegándose al final del primer cuarto con 9-18.

El segundo cuarto empezaba con un aumento de revoluciones y tensión con encontronazos entre Massey y Claire Melia, con alguna falta antideportiva de la jugadora del Hozono Global Jairis que no señalaban los colegiados, ante la indignación de la afición de A Malata que no dudaba en empezar a pitar a la visitante cada vez que tocaba el balón. A pesar de esto, el Baxi Ferrol tenía mejores sensaciones logrando recortar distancias, poniéndose a tan solo cinco puntos, pero, el Hozono Global Jairis subía una marcha a su juego, moviendo el balón de un lado a otro de la pista buscando huecos en la defensa en zona ferrolana, volviendo a poner tierra de por medio, mientras que el Baxi Ferrol seguía sin tener su día de cara al aro, yéndose al descanso 17-33.

Tras la reanudación las ferrolanas empezaban más ofensivas, con un miniparcial de 4-0 para empezar y con una Dalayah Daniels que llevaba la iniciativa con tapones, rebotes y triples que hacían acercarse a 30-35 a falta de tres minutos e incluso pudieron recortar más las distancias con un tiro de Moira Joiner bajo el aro que salía de dentro, pero, en los minutos finales el Hozono Global Jairis subía nuevamente una marcha, volviendo poco a poco a abrir el hueco en el marcador dejando la desventaja para las ferrolanas en trece puntos, con 32-45 en el marcador.

El último cuarto empezaba con las murcianas haciéndose con los primeros cinco puntos, controlando el juego y las distancias en el marcador, no queriendo hacer más esfuerzos de los necesarios ante un Baxi Ferrol que mostraba una mejor versión anotadora, pero se estaba quedando sin tiempo, además de que cada canasta que anotaban rápidamente era respondida por el Hozono Global Jairis que, a golpe de triple, se llevaba las distancias a los veinte puntos con el 40-60. Aparecía Blanca Millán para anotar un triple desde ocho metros y dejar la desventaja en doce puntos, pero nada cambiaba sobre la pista y las visitantes se llevaban la victoria por 50-64.

Con este resultado, las ferrolanas continúan en el 9º puesto de la tabla, con 8 victorias y 9 derrotas. Este miércoles volverán a saltar a la pista de A Malata, para recibir al Perfumerías Avenida, en el partido de vuelta de los octavos de final que se disputará a partir de las 20:15 horas.

Baxi Ferrol: Sotolova (5), Millán (11), Melia (5), Daniels (16), Joiner (2) – también jugaron – Sánchez-Ramos (3), Samson (0), Rodríguez (2) y Joiris (6).

Hozono Global Jairis: Alarcón (9), Ayuso (4), López-Sénéchal (10), Bertsch (13), Massey (6) – también jugaron – Prieto (5), Mataix (5), Ehk (7) y Gil (5).

Árbitros: Asier Quintas Álvarez, Pablo Rodríguez Fernández y Alejandro Benavente Parra.

Parciales: 9-18, 8-15, 15-12, 18-19

Pabellón: A Malata