El Racing cae en Ponferrada y pide refuerzos a gritos (3-0)

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

M.V.- Mal debut para Guillermo Fernández Romo al frente del conjunto de Ferrolterra. Los verdes cayeron por 3-0 en el primer encuentro de la segunda vuelta de la Primera Federación. Los locales se marcharon con un 2-0 al descanso. El Racing jugó más de 40 minutos con superioridad numérica, pero no fue capaz de aprovecharlo, encajando incluso un gol más en los últimos minutos del encuentro.

Primera parte con polémica y muy cruel con el Racing

Introdujo Fernández Romo novedades en la defensa, dando entrada a Chema por Zalaya y a Saúl por un Álvaro Ramón que venía siendo de los más destacados en las últimas semanas. Cambio también de dibujo, con un 4-2-3-1 y Álvaro Peña de mediapunta. Los primeros 20 minutos de partido fueron de toma y daca; la primera ocasión era para los locales con un cabezazo que se marchaba fuera. Respondía el Racing con un disparo de Pascu que frenaba un defensor local. Chema remataba un envío desde el córner, encontrándose su disparo con el defensa local, Novoa.

Buen inicio del Racing, con una fuerte presión y buena circulación de balón. Cortés tenía una muy clara para la Ponferradina, avisando al Racing de que poco dura la alegría en casa del pobre. Y así fue, porque un penalti cometido por Chema sobre Cortés, que el colegiado tuvo que revisar durante 3 minutos para convencerse a sí mismo de que había acertado al señalarlo en directo, fue materializado por Borja Valle para poner el injusto 1-0 en el marcador en el 21 de juego. Un gran golpe moral para el Racing, que desapareció del campo durante un buen puñado de minutos.

Reaccionaron los verdes con un tímido disparo de Dacosta, justo antes de que Borja Vázquez a punto estuviera de hacer el segundo de la Ponferradina. Un gol local que llegaba en el 40 de juego, tras un córner rematado al larguero; Cortés cogía el rechace y remataba a placer para batir a Parera para poner el 2-0.

Tiró de orgullo el Racing en el largo descuento, con una buena ocasión de Mardones y una falta lanzada sin éxito por Dacosta. Con una cruel desventaja de dos goles se iba el Racing al descanso en el Estadio de El Toralín.

Con uno más desde el 57, el Racing fue incapaz de hacerle un gol a la Ponferradina

Saltó Escobar al campo en lugar de Álvaro Peña, pasando el Racing a jugar con dos puntas. Salieron mejor los de Ferrolterra en el segundo tiempo y se encontraron con la rigurosa expulsión del local Frimpong por roja directa en el minuto 57. Dos Álvaros, Ramón y Juan, relevaron a Saúl y Mardones.

Entró el partido en un tramo con más interrupciones que fútbol, saliendo claramente beneficiados de ello los locales. No fue hasta el 79 cuando el Racing pudo llevar peligro con un disparo de Álvaro Juan al que respondió muy bien el meta local, Andrés Prieto.

Con más corazón que cabeza, gozó el Racing en el último tramo de partido de buenas ocasiones de Jairo, Pujol, Álvaro Ramón y David Concha, pero unas veces la falta de puntería y en otras el gran acierto del meta berciano impidieron que los de Romo pudieran al menos recortar distancias.

Para colmo de males, al borde del pitido final era Jorrín el que hacía el 3-0 para la Ponferradina, cerrando de esta forma una noche negra para el Racing y para los más de 300 racinguistas desplazados a Ponferrada.

Reforzarse cuanto antes y recuperar la autoestima, clave para los próximos encuentros

El Racing ha perdido un mes. La tardanza para tomar decisiones en el banquillo, no habiendo aprovechado el parón navideño, así como la ausencia de fichajes cuando ya va consumida la mitad del mercado de fichajes de enero, están siendo un lastre muy grande para el cuadro verde en un último mes de competición donde acumula dos derrotas consecutivas.

El Racing necesita refuerzos en todas las líneas. Por el momento hay dos fichas libres, pero si nos ajustamos al rendimiento de la plantilla, probablemente algún jugador más deba causar baja para hacer hueco a nuevos fichajes. El tiempo apremia, el equipo está en un bache muy pronunciado y en una situación deportiva y anímica preocupante.

Otra semana más fuera de los puestos de play-off de ascenso Pero aquí, nunca pasa nada… Próxima cita el sábado día 24 a las 16:15 ante el CD Arenteiro en A Malata.

FICHA TÉCNICA

Ponferradina.-3-Andrés Prieto; Jorrín, Ger Nóvoa, Undabarrena, Andoni López; Borja Vázquez (Eneko, min 83), Frimpong, Fede San Emeterio (Kysil, min 99), Borja Valle (Xemi, min 83) ; Pau Ferrer (Erik Morán, min 64) y Cortés (Keita, min 64).

Racing de Ferrol.- 0-Miquel Parera; Mardones (Álvaro Juan, min 60), Pujol, Chema, Saúl (Álvaro Ramón, min 60); Gorostidi, Peña (Escobar, min 46); Jairo, Pascu (Azael, min 93), Dacosta (Concha, min 81) y Álvaro Giménez.

Goles.- 1-0, min 21: Borja Valle (p.); 2-0, min 38: Cortés; 3.0, min 97: Jorrín.

Árbitro.-Antonio Sánchez (Leganés). Undabarrena y Borja Valle vieron amarilla en la Ponferradina, mientras que Frimpong vio la roja directa. En el Racing vieron amarilla, Álvaro Juan, Álvaro Ramón y Escobar.

Incidencias.-Partido correspondiente a la 20ª jornada de la Primera Federación disputado en el Estadio de El Toralín con más de 300 aficionados racinguistas en las gradas.

LO QUE DICEN LOS MEDIOS

EL BIERZO DIGITAL

El Toralín sonríe con una Ponferradina al alza

La Ponferradina derrota al Racing de Ferrol con goles de Borja Valle, Cortés y Jorrín para sumar su segunda victoria consecutiva (3-0)

DIARIO DE LEÓN

La Ponferradina logra su triunfo más amplio en casa (3-0) y sale de puestos de descenso

El conjunto berciano evidenció la mejoría iniciada en el choque de Lezama, aunque perdió, y continuada con el triunfo ante el Ourense CF

BIERZO 24

Victoria e inyección de moral para la Ponferradina ante el Racing de Ferrol (3-0)

Segundo triunfo consecutivo de los blanquiazules en El Toralín, goleando, sin encajar y jugando con uno menos la mayor parte del segundo tiempo. Borja Valle (p), Cortés y Jorrín marcaron los tantos del conjunto berciano.

INFO BIERZO

Chute de confianza: La Ponferradina sale del descenso tras imponerse al Racing de Ferrol

La escuadra berciana vence por 3-0 pese a acabar con uno menos por la expulsión de Frimpong