Presentado el cartel de la Semana Santa Ferrolana 2026

La presentación del cartel de la Semana Santa de Ferrol 2026, que siguiendo con el turno entre las cinco cofradías protagoniza este año la cofradía de la Merced, celebrada en la tarde de este viernes en el salón de recepciones del Ayuntamiento, inauguró los actos de la Xunta de Cofradías y Hermandades en el preámbulo de las procesiones que este año se desarrollarán entre el 29 de marzo, Domingo de Ramos, y el 5 de abril, Pascua de Resurrección.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, participó en la presentación del cartel junto a los miembros de la Junta General de Cofradías y Hermandades de la ciudad, representada por su presidente, Fernando Iguacel. Asimismo, en el acto participó la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros Barros; el obispo de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol Fernando García Cadiñanos; y la hermana mayor de la Cofradía de la Merced, Helena Pena Vilasuso.

También acudieron el almirante jefe del Arsenal, VA Vicente Rubio Bolívar; el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea; la diputada provincial Rosa Ana García; el teniente alcalde Javier Díaz; las ediles del Partido Popular, María del Carmen Pieltain, Patricia Cons Formoso y Maica García; y el edil del PSdG-PSOE Rafael Fernández Beceiro; el Comandante de la Fuerza de Apoyo a la Armada, general de Infantería de Marina Manuel García Ortiz; la vicerrectora del Campus Industrial Ana Ares Pernas; el almirante Ignacio Frutos Ruiz; y el presidente de la Fundación Santo Hospital de Caridad, Alberto Lens Tuero.

El Cristo Redentor de la Cofradía de la Merced, en una fotografía realizada por Ignacio del Moral, “Inaxete”, protagoniza la imagen promocional de la Pasión ferrolana de este año, coincidiendo con el centenario de la inauguración de la capilla mercedaria y de la llegada de la emblemática talla del imaginero gallego José Rivas. que siguiendo con el turno entre las cinco cofradías protagoniza este año la Hermandad del Santo Entierro.

En acto intervino Fernando Iguacel Selle, desde septiembre pasado presidente de la Xunta de Cofradías, para destacar que la presentación del cartel “es un anticipo del sentimiento, del recogimiento y de la fe que, año tras año, recorren nuestras calles”. Junto con la hermana mayor de la Merced «destapó» el cartel que publicitará la Semana Santa 2026

Además de agradecer al autor de la fotografía su sensibilidad y colaboración y a las instituciones su apoyo, subrayó que la Semana Santa es historia viva de Ferrol y “fruto del esfuerzo conjunto de las cofradías, de los cofrades y de toda una ciudad que siente cómo propia”. “Que esta imagen nos acompañe durante los próximos meses y nos prepare espiritualmente para vivir, una vez más, una Semana Santa profunda, digna y fiel a nuestras tradiciones”.

Helena Pena Villasuso, hermana mayor de la Cofradía de la Merced, señaló que el cartel de este año “rinde homenaje a cien años de devoción, historia y patrimonio religioso en la ciudad” y que la fotografía de Ignacio del Moral “capta un momento de gran fuerza expresiva y recogimiento”.

Con este cartel, indicó, “la Semana Santa de Ferrol refuerza su identidad y pone en valor una de sus imágenes más representativas en un año de especial relevancia histórica”.

La diputada Rosa Ana García subrayó que la Semana Santa ferrolana es “una tradición viva con más de cuatro siglos de historia, profundamente ligada a la identidad social y cultural de la ciudad, y transmitida de generación en generación”. La diputada puso en valor el papel fundamental de las cinco hermandades que dan vida a la Semana Santa de Ferrol destacando no solo su labor en la conservación del patrimonio artístico y religioso, sino también su compromiso social que mantienen a lo largo de todo el año, especialmente con la atención a las personas que más lo precisan. Destacó también el impacto positivo que esta celebración tiene para Ferrol y para toda la comarca, tanto desde el punto de vista cultural y social como económico, al atraer cada año millares de visitantes y proyectar la imagen de la ciudad y de Galicia a nivel nacional e internacional.

Recordó la colaboración continuada de la Diputación de A Coruña con la Semana Santa de Ferrol, apoyando, entre otras acciones, la impresión del cartel y de los programas oficiales, como muestra del compromiso de la institución provincial con la difusión y puesta en valor de una tradición que forma parte del patrimonio inmaterial de la provincia. La diputada reiteró la voluntad de la Diputación de A Coruña de seguir trabajando de la mano de las cofradías y de la ciudad de Ferrol, apoyando una celebración que combina fe, cultura y historia y que constituye un motivo de orgullo para la provincia.

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, comprometió el respaldo del Gobierno gallego a la promoción de la Semana Santa ferrolana que calificó “como una base fundamental para el desarrollo turístico de la ciudad”. En su intervención, puso en valor la colaboración entre las administraciones y el tejido social, “lo que nos sitúa en el camino correcto para fortalecer la marca turística de Ferrol como parte esencial de la marca Galicia Calidade”, señaló. Reconoció además el trabajo que durante todo el año llevan a cabo las cinco cofradías coordinadas por la Junta General y felicitó especialmente a la Cofradía de la Merced por la imagen que ilustra el cartel de este año que calificó como “una metáfora de la emoción y belleza de la Semana Santa ferrolana”. También intervino el obispo de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos, destacando el aspecto religioso de las próximas jornadas y la labor que las cofradías y hermandades realizan no solamente durante la Semana Santa sino en todo el año.

“La fotografía capta a la perfección uno de los momentos más esperados, sobre todo por los cofrades de la Merced, que lo viven con gran intensidad, al igual que lo vivimos todos los que asistimos a las procesiones”, afirmó José Manuel Rey Varela.

El alcalde recordó que » la Semana Santa es toda una oportunidad para pasear por nuestros barrios de La Magdalena, Ferrol Vello o Esteiro y reencontrarnos con todos aquellos que regresan a su ciudad y también con

quienes nos visitan durante unas fechas en las que el orgullo por la ciudad brilla más que nunca».

Actos previos de la Semana Santa Ferrolana

La presentación del cartel inaugura los actos que la Xunta de Cofradías organiza cada año en el preámbulo de una nueva Semana Santa. La imagen del evento, el único de Ferrol con la consideración de Interés Turístico Internacional, se mostrará también en la feria Fitur, en Madrid. El presidente de la Xunta de Cofradías, Fernando Iguacel, intervendrá en la presentación que allí se va a hacer de los atractivos turísticos de la ciudad.

Ya en febrero, el día 27, tendrá lugar el Vía Crucis que organiza la Xunta de Cofradías. En esta ocasión la celebración será en la capilla de la Merced, a partir de las 20.00 horas, y desde allí saldrá una procesión que estará presidida por la imagen de Nuestro Padre Xesús de la Humildad.

El 6 de marzo, a las 19.00 horas en el teatro Jofre, se celebrará la lectura del pregón. El periodista Isidoro Valerio será este año el encargado de anunciar la Pasión ferrolana, en un acto en el que también se entregará la Medalla de Ouro de la Xunta de Cofradías a César Carreño Yáñez y a José Manuel Evia Gende, a ambos a título particular, y que cerrará el coro ferrolano Concerto Tempo.

El 13 de marzo, por último, se presentará el procesionario y la revista Ecce Homo, a las 19.00 horas en la capilla del centro cultural Torrente Ballester. Según el programa previsto para el acto, en el mismo tomaron también la palabra el autor de la fotografía, Ignacio del Moral; la diputada provincial Rosa Ana García López; la delegada provincial de la Xunta Martina Aneiros; el obispo de la Diócesis, Fernando García Cadiñanos, y el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela.