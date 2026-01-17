Cabanas presenta su ‘I Festival de Cine’

Compartir Facebook

Presentado el I Festival Cine de Cabanas, un festival centrado en las proyecciones de los géneros thriller, fantástico, terror y ciencia ficción, y que contará, además, con un concurso de cortometrajes.

El evento, organizado por la asociación cultural Tarde Piache en colaboración con el Concello de Cabanas, abarcará los fines de semana del 14 de febrero al 29 de marzo (ambos incluidos) y tendrá lugar en la Casa de la Cultura de Cabanas, con diversas sesiones de cine, de edición y de muestra pensados para todos los públicos, con acceso libre de manera gratuita hasta completar aforo.

La programación incluye:

– Actos especiales: Fervenza 48H + Gala Final de Entrega de Premios y Fiesta de Clausura (sábado, 28 de marzo)

– Sesiones Golfas con proyección de cortometrajes del Concurso Fervenza en su categoría Cascada 48H + películas +18 (V.O.S).

– Sesiones Infantiles con cortometrajes de la categoría Fervenza Miúdo + películas para pequeños.

– Sesiones Adultas con cortometrajes de la categoría Fervenza Brava + películas +16.

Dentro del Festival se contará también con un concurso de cortometrajes, con categorías para los niños/as (0-12), jóvenes/as (12-17) y mayores (+18). Las grabaciones tendrán además grabación de escenas en el municipio.

Las inscripciones finalizan el 14 de febrero. Se puede consultar toda la información en la siguiente web; tardepiache.gal/festival-cine-de-cabanas