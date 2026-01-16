Herido grave un trabajador de una auxiliar en Navantia-Fene

Compartir Facebook

La jornada laboral de este viernes se ha visto manchada por un accidente laboral ocurrido en la factoría de Navantia-Fene cuando un trabajador de la compañía auxiliar Irluc, con sede oficial en Huelva, con subcontrata de Windwaves, resultó herido grave en el transcurso de una maniobra de traslado de carga en el almacén general de la factoría.

Al parecer el trabajador, un joven de unos treinta años, participaba en el traslado de material de su empresa dedicada a montajes mecánicos y soldadura y sufrió un golpe en la cara que le ocasionó un fuerte traumatismo.

De inmediato fue trasladado a los servicios de urgencias del hospital «Arquitecto Marcide» del Complejo Hospitalario Universitario CHUF de Ferrol, pero dadas las características de las heridas recibidas se decidió llevarlo al Centro Hospitalario Universitario de A Coruña-CHUAC, en donde quedó ingresado. Posteriormente se informa que del CHUAC ha sido trasladado a un centro especializado en Madrid dada la gravedad de las heridas.

Por parte de la presidenta del comité de empresa de Navantia-Fene, Adela López (CC.OO) , tras enviar un mensaje de apoyo a la familia del accidentado, se señaló que se pedirá una investigación sobre lo que ha sucedido, las causas del accidente. Dijo además que ahora lo más importante es la recuperación del joven trabajador.