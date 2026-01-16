La Asociación Amigos del Órgano de San Julián inicia su andadura con 170 socios, en Ferrol

Compartir Facebook

La Asociación Amigos del Órgano de San Julián de Ferrol comienza a caminar y a realizar su hoja de ruta. Tras su constitución y presentación al obispo diocesano, se presentó en sociedad en el concierto navideño celebrado en la concatedral, a cargo de la Polifónica Ferrolana A Magdalena, donde se repartió la publicidad y se animó a participar en la iniciativa «Apadrina un tubo».

Fruto de estos primeros pasos, el número de socios que se han adscrito a la asociación supera los 170 y son ya 4.060 euros los recaudados gracias a la colaboración de diferentes donantes, que figurarán en el Libro del Órgano que se abrirá para la ocasión.

Durante estos días comienzan también sus contactos con el mundo empresarial. Para ello han mantenido ya algunas entrevistas que se materializarán en acciones más concretas en la búsqueda de la implicación de la iniciativa privada. También se está programando para las próximas semanas una conferencia que tratará sobre los diferentes órganos habidos en la iglesia de San Julián y de la tradición organera del templo.

Precisamente, se espera que en unos meses llegue a la ciudad un pequeño órgano, de tamaño reducido pero de gran calidad, cedido por el organero al que se pretende adquirir el nuevo órgano, y que lo dejará temporalmente en Ferrol para acompañar en las celebraciones y poder organizar algún concierto benéfico.

Se recuerda que, quienes deseen hacer alguna aportación lo pueden hacer a través del número de cuenta habilitado: ES58 2080 0200 4630 4017 2122. Como es normativo, todos los donativos tienen acceso a desgravaciones fiscales en el IRPF (o en el Impuesto de Sociedades, en el caso de las personas jurídicas).