La Sociedad Filarmónica Ferrolana ofrece el viernes, día 23, el concierto de la Real Filharmonia de Galicia

El primer concierto sinfónico de Ferrol en 2026 cubrirá la ciudad naval del espíritu musical de las “Impresiones nocturnas”, a veces contemplativas y a veces trepidantes, de tres grandes compositores del último siglo y cuarto: Maurice Ravel, Mary Howe y Gabriel Fauré.

De la mano de la Filarmónica Ferrolana, la Real Filharmonía de Galicia (RFG) llenará el Auditorio de Ferrol, el próximo viernes 23 de enero, con la belleza, la serenidad y la energía de las grandes ciudades en la noche a través de la música, con una directora invitada excepcional a la batuta, la francesa Johanna Malangré, y con la radiante promesa rumana del piano Alexandra Dariescu, a cargo del impresionante Concierto para piano y orquesta en Sol Mayor de Ravel.

La propuesta de la orquesta compostelana con este programa, titulado “Impresiones nocturnas”, es la de sumergirnos en distintos momentos musicales en torno a la noche, compuestos por diferentes artistas de referencia a lo largo de un poco más de un siglo de música.

El concierto comenzará con el estreno absoluto de la breve obra Recurrence (Recurrencia), un encargo de la RFG a la compositora balear Lula Romero (Palma de Mallorca, 1976), dentro del llamado “Proyecto Cometas”, a través del cual, durante toda esta temporada, se están celebrando los primeros 30 años de la orquesta con una serie de pequeñas composiciones de distintas creadoras de nuestro tiempo.

A continuación llegará el mundo evocador e impresionista de Maurcie Ravel (1875-1937), con dos de sus obras más emblemáticas. De entrada, una breve pieza de juventud, su Pavana para una infanta difunta, compuesta en 1899, cuando estaba terminando sus estudios de composición, en el Conservatorio de París, con su maestro Gabriel Fauré, a quien se escuchará también al final del programa. La obra pretende evocar una recepción oficial en una imaginaria corte real española, así como los gráciles pasos de una infanta que bailase la pavana, una danza lenta y procesional que fue muy popular durante la monarquía hispánica de los Austrias, sobre todo en el siglo XVII.

La tercera composición es también una de las más emblemáticas del autor vasco francés, un ejemplo deslumbrante de la madurez raveliana: el Concierto para piano y orquesta en Sol mayor, compuesto entre 1929 y 1931 y estrenado en París en enero de 1932, toda una fuerza de la naturaleza pianística que se verá desatada en las manos de la pianista rumana Alexandra Dariescu.

La obra había sido compuesta para que la interpretara el propio Ravel, recién regresado de una aplaudida gira como pianista por América, pero por dificultades de salud, fue estrenada por Marguerite Long, dedicataria de la partitura. Es una pieza llena de energía, que comienza con un latigazo súbito, que desata enseguida al piano con un despliegue de arpegios agudos y melodía inspiradas en el jazz estadounidense. Su segundo movimiento es muy representativo del impresionismo raveliano, con difíciles cadenzas para el piano y un largo solo del corno inglés, y el tercero es tan virtuosístico y agitado que nos hace pensar en una visión de la acelerada noche neoyorquina, llena de luces, de tráfico y de vitalidad humana bajo las estrellas.

En la segunda parte del programa, en contraste, el ambiente se volverá reflexivo y sereno, con la música contemplativa de Stars (Estrellas) de la compositora y pianista estadounidense Mary Howe (1882-1964). Esta obra de la autora virginiana, que no se había tocado nunca antes en España, fue compuesta en 1927, fruto de las impresiones que la noche estrellada había dejado tantas veces en el espíritu de la artista, que disfrutaba sumergiendo a menudo su vista en el cielo nocturno desde la oscura quietud de su soportal.

El concierto concluirá con la suite de su música incidental para la pieza de teatro Pelléas et Mélisande, Op. 80, de Gabriel Fauré (1845-1924), que además de pedagogo y de profesor de compositores como Ravel, Enescu o Nadia Boulanger, entre otros, fue pianista, organista y uno de los grandes creadores musicales de la Europa de su tiempo. Esta suite recoge los mejores momentos de la música incidental que Fauré compuso para la obra de teatro simbolista, del belga Maurice Mæterlinck, sobre el amor prohibido entre los personajes que le dan título, y que fue producida en Londres, con la memorable música de Fauré, desde junio de 1898, cuando cosechó un éxito inmediato, que consolidó la popularidad de Fauré entre sus contemporáneos.

La Sociedad Filarmónica Ferrolana

La Sociedad Filarmónica Ferrolana (SFF) es una de las asociaciones culturales con más arraigo de Galicia. Fundada en 1949, organiza este año su temporada número 77 de manera ininterrumpida, con una programación que intenta acercar lo mejor de la música clásica que pasa por Galicia hasta los escenarios de Ferrol.

Además de atraer hasta la ciudad naval una selección de conciertos de cada temporada de las dos grandes orquestas gallegas, la Sinfónica de Galicia (desde A Coruña) y la Real Filharmonía de Galicia (desde Santiago de Compostela), la SFF organiza cada año conciertos exclusivos de música de cámara en el Teatro Jofre, con intérpretes de talla internacional de música antigua y barroca, jazz, flamenco, música camerística y recitales de canto acompañado y cantautores, que año tras año hacen las delicias de todos los amantes de la música, ocasionales y melómanos.

La SFF cuenta con centenares de socios y ofrece una de las ofertas culturales más económicas, valiosas e interesantes de Galicia, todo un tesoro musical al alcance de todo el público de Ferrolterra. Con una suscripción trimestral de 25€ para los socios, que gozan de un descuento que les permite adquirir sus entradas por 5€ por concierto en lugar del precio de taquilla, y una tarifa juvenil de apenas 10€ trimestrales, así como un autobús gratuito para los socios, que lleva al Auditorio desde el teatro Jofre, la SFF trata de poner al alcance de todo el mundo uno de los mayores legados artísticos que dejaron en nuestras manos las generaciones anteriores: lo mejor de la historia de la música, en vivo, de la mano de grandes músicos y sin salir de Ferrol, ese rincón del mundo “donde se acaba el mar”.