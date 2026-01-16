El Racing busca alzar el vuelo este sábado en Ponferrada

Compartir Facebook

M.V. Con la llegada del nuevo técnico, Guillermo Fernández Romo, los de Ferrolterra afrontan este sábado a las 21:00 en El Toralín (Canal Líneal Primera Federación) el encuentro correspondiente a la 20.ª jornada de la Primera Federación, primero de la segunda vuelta de la competición. El arbitraje correrá a cargo del mismo colegiado que dirigió el encuentro de la primera vuelta, el madrileño, Antonio Sánchez.

Volver a la senda de las victorias para recuperar posiciones, objetivo de las próximas semanas.

El nuevo técnico, Sánchez Romo, dejó muy claro esta semana, tanto en su presentación como en la previa del encuentro, que por encima de todo «busco instaurar en mi equipo una serie de valores colectivos. El equipo tiene que crecer a base de ir simplificando las cosas en el terreno de juego. No debemos ser un equipo ostentoso, pero sí un conjunto sólido que sepa hacer lo que toca en cada momento de los partidos».

Un Racing que tiene las buenas noticias de las recuperaciones de Álvaro Peña, Álvaro Juan, Dacosta y David Carballo con respecto al encuentro de la pasada semana ante el Athletic Club «B». Seguirán siendo baja para este partido Artetxe y Tejera, a la que hay que sumar la de Gelardo, el cual rescindió su contrato con el club durante esta misma semana y la de Migue Leal por sanción.

Un Racing que se cayó la pasada semana de las posiciones que dan acceso a jugar el Play Off de Ascenso tras sufrir tres derrotas consecutivas, en un tramo final de la primera vuelta para olvidar. En Ponferrada, los verdes buscarán hacer bueno el dicho de «a entrenador nuevo, victoria segura», ya que hace mucha falta volver a sumar de tres para no perder el tren de las primeras posiciones.

Con 19 por delante, los de Ferrolterra se ponen como objetivo finalizar al término de la Liga al menos en segunda posición, para llegar al Play Off de Ascenso en una buena dinámica de juego, sensaciones y también de resultados. La primera piedra de la era Sánchez Romo la tendrán que poner este sábado en Ponferrada, donde estarán arropados por una buena representación de aficionados racinguistas.

El rival

La SD Ponferradina se encuentra situada en puestos de descenso, concretamente en 16.ª posición con 20 puntos. No está siendo un año fácil para los bercianos, ya que partían con el objetivo claro de pelear por los puestos que dan derecho a luchar por el ascenso.

El mal comienzo de temporada se llevó por delante a su entrenador, Fernando Estévez, quien fue sustituido por Medhi Nafti. El nuevo técnico tampoco fue capaz de cambiarle la cara al equipo y de mejorar los resultados en los últimos dos meses, aunque sí bien es cierto que los del Bierzo conseguían la primera victoria con el nuevo entrenador en la pasada jornada en la que vencieron por 2-0 al Ourense CF.

La Ponferradina cuenta con jugadores de gran calidad y experiencia, como pueden ser los centrocampistas Fede San Emeterio o Frimpong. En ataque, hombres como Borja Valle, Cortés o Keita amenazan con llevar mucho peligro a nuestro Racing.

De todas formas, los nuestros contarán con la baza de que ya derrotaron a los bercianos en la primera vuelta por 2-1. Pero sin duda, será el de este sábado un partido muy diferente al de las primeras jornadas de competición. Sin ir más lejos, los entrenadores de ambos equipos serán distintos, así como también será diferente la situación de ambos equipos, que llegan con urgencias clasificatorias cuando ya se ha cumplido el ecuador de la competición.