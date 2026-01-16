Nuestras gentes-Juan Francisco Mille Suárez. Abogado y jurídico de la Armada. El alcalde más joven de Ferrol

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Juan Francisco Mille Suárez nació en Ferrol el 15 de enero de 1860 y falleció en Buenos.Aires en 1902. Alcalde de Ferrol (junio 1886-junio 1887) con la sorprendente edad de 26 años. Abogado y jurídico de la Armada.

Se casó con María García de los Reyes -hermana del que sería ministro de Marina y fundador del Arma Submarina, Mateo García de los Reyes- hija del almirante Mateo García Anguiano y Manuela de los Reyes del Villar, uruguaya hija del general e ingeniero José María de los Reyes Anero, uno de los próceres de la independencia de su patria y personaje principalísimo en su país.

De este matrimonio Juan Francisco Mille tuvo dos hijos, Atanasia Mille y García de los Reyes, nacida en Ferrol en 1888 y fallecida en Madrid en 1976. Se casó con Blas Sánchez de Neyra y Castro, hermano de Pedro Sánchez de Neyra y Castro, marqués de Casa Alta y primer presidente de las Federaciones Españolas de Fútbol y Velocipedismo (ciclismo, motociclismo y automovilismo), y Mateo Mille García de los Reyes, nacido en Ferrol en 1890, uno de los grandes intelectuales de la Armada del siglo XX, asesinado en Paracuellos del Jarama en noviembre de 1936. Se casó con Rosario Campos Saluda, de noble familia alicantina, con la que tuvo numerosos hijos.

Estuvo solamente un año al frente del gobierno municipal ocupando la sede vacante al cesar el alcalde Nicasio Pérez, pero según comentarios de la época fue el ex alcalde, una figura política y económica muy importante, el que «le movió» el sillón a Juan Francisco utilizando «ciertos resortes» dentro del propio ayuntamiento y logrando su inhabilitación.

Alrededor de 1892 Juan Francisco Mille se marcha a América abandonando a su mujer y a sus dos hijos de corta edad. No se sabe con certeza cual fue el motivo de tan drástica decisión. En la familia Mille el asunto era tabú, aunque siempre se dijo que se marchó por problemas de deudas empujado por sus padres, el viejo don Ramón y su autoritaria madre doña Atanasia, pero no se puede descartar que el origen de su marcha fuese otro bien distinto: un asunto de faldas.

Eran finales del XIX, la honorabilidad de las personas, sobre todo en las pequeñas villas y ciudades, no era cuestión baladí. Pero una deuda no era motivo suficiente para abandonar a su suerte a su joven mujer y a sus dos hijos. El resto de la familia Mille, con el padre don Ramón a la cabeza, “se deshacen” de María García de los Reyes, viuda de vivo, y de Asita y Mateíto, despachándoles para Madrid.

Se sabe que en 1894 Juan Francisco Mille ya tiene relaciones con una mujer llamada Enriqueta Sánchez-Osorio y Barbará, natural de Barcelona, pero no se ha podido averiguar si éstas se iniciaron en América o con anterioridad en Ferrol, aunque nos inclinamos por la primera tesis.” (Ignacio Martinez-Posse y Sanchez de Neyra).

De la segunda unión Juan Francisco Mille tuvo una hija, Enriqueta Mille Sánchez-Osorio nacida el 27 de marzo de 1895 en Mendoza (Argentina) y que falleció el 15 de julio de 1994 en Lima (Perú).

Juan Francisco al llegar a América varió su apellido y se registró en Argentina como Miller.