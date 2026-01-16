La Xunta informa desde Ortigueira de su convocatoria para adquirir vehículos taxi adaptados, los cero emisiones y los Eco

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Avanza que este año el presupuesto asciende a 500.000 euros, con ayudas de hasta 10.000 euros.

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, se desplazó en la mañana de este viernes al municipio de Ortigueira junto al alcalde de la localidad, Valentín Calvín, donde informó de la nueva convocatoria para la adquisición de vehículos taxi adaptados a personas con movilidad reducida (Eurotaxi), los tipo cero emisiones y los Eco. Lo hizo durante un encuentro con uno de los beneficiarios de la anterior convocatoria, Javier Alejandro Otero, que adquirió un taxi adaptado con una aportación de 10.000 euros.

Aneiros destacó que lo objetivos de estas ayudas “es reforzar la apuesta del sector del taxi por la inclusión social, financiando la adquisición de vehículos adaptados a las diferentes necesidades de movilidad y también fomentar el uso de vehículos taxi de tipo emisiones cero y Eco, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático y reduciendo las emisiones contaminantes”. En concreto, las ayudas serán de 10.000 euros para taxis adaptados, 4.000 euros para taxis de cero emisiones y 1.000 euros para taxis Eco.

Durante el encuentro, la representante de la Xunta recordó que esta convocatoria cuenta con un presupuesto de 500.000 euros y que está abierto el plazo de solicitud hasta el próximo 14 de octubre o hasta el agotamiento del crédito.

La medida va dirigida a las personas físicas titulares de autorizaciones administrativas de transporte vigentes, documentadas en tarjetas de la serie VT-N, expedidas por la Dirección General de Movilidad o por los servicios de Movilidad competentes.