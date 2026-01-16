El Valdetires Ferrol empieza la segunda vuelta visitando a las líderes, el Estrela Futsal

Compartir Facebook

Con las buenas sensaciones del último partido el Valdetires Ferrol afronta una nueva visita, en esta ocasión a las líderes del Estrela Futsal, en la 16ª jornada de la Segunda División, que se disputará este sábado, a partir de las 18:00 horas, en el Pabellón Municipal Marta Míguez (Cortegada).

Este es un partido “bonito para jugar”, afirmaba el entrenador del Valdetires Ferrol, Manu Lombardía, en este inicio de la segunda vuelta de la competición, ante un Estrela Futsal que está en lo más alto de la clasificación, con 42 puntos, tan solo cayendo en un partido en esta temporada, ante Segosala a domicilio y, que, en los últimos cinco partidos “llevan 31 goles a favor y ninguno en contra”.

Las ferrolanas, que llegan a este partido en el 7º puesto, con 21 puntos, aunque con un partido menos, se enfrentan a un Estrela Futsal que, a pesar de ser un equipo recién ascendido, cuenta con jugadoras con experiencia en la Primera División, como la portera fenesa Lucía Paz y la jugadora ferrolana Ra, por lo que será para el Valdetires Ferrol “un reto bonito para el equipo y llamaría mucho la atención si conseguimos ganar allí.”

Durante esta semana las ferrolanas han “trabajado y entrenado bien”, llegando en las mejores condiciones tras los problemas físicos que tuvieron antes del parón navideño “al no haber, en principio, ninguna tocada”, aunque seguirán sin poder contar con la brasileña Giselle Tais al no haber recibido el transfer que impide formalizar su ficha.