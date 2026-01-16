Nuevo local vecinal e importantes mejoras urbanísticas para el barrio ferrolano de Ultramar

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Las obras del nuevo local social de la calle Uruguay comenzarán este año.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el concejal de Servicios, José Tomé, se reunieron este mismo viernes con la directiva de la AVV de Ultramar, al frente de la que se encuentra Natalia Ares, con la que repasaron las principales actuaciones previstas en el barrio. Así la más demandada por los vecinos, la dotación de un nuevo local, será una realidad durante este mandato.

Tras la adquisición de un bajo sito en la calle Uruguay número 22, con una superficie de 372 metros cuadrados, el alcalde avanzó que “el Ayuntamiento de Ferrol iniciará de inmediato la redacción del proyecto de acondicionamiento, con el objetivo de que las obras puedan comenzar este año”.

El nuevo local social contará con un espacio totalmente renovado, con nuevo solado, carpintería exterior, tabiquerías, aseos accesibles, así como se dotará del equipamiento básico para su funcionamiento como caderas, mesas, pequeños electrodomésticos. La inversión destinada a esta actuación es de 180.000 euros, según recordó Rey Varela.

Tanto la compra como los trabajos de acondicionamiento se incluyen dentro del convenio de colaboración firmado el pasado mes de abril con la consellería de Vivienda y Planificación del Territorio para la mayor regeneración urbana de los barrios de la ciudad, con una inversión de 12 millones de euros, de los que nueve millón son aportados por la Xunta de Galicia y tres por el Ayuntamiento de Ferrol.

Esta intervención se enmarca en la propuesta del convenio de incrementar la oferta de infraestructuras y equipamientos óptimos para el desarrollo de actividades y eventos de carácter cultural que permitan garantizar el acceso a la cultura a la totalidad de la población. La compra de este local se suma a otras propiedades adquiridas por el Ayuntamiento de Ferrol como el solar para el equipamiento deportivo y social en San Juan y la parcela para el centro de salud en este mismo barrio y la propiedad para la dotación de equipamiento educativo, zonas verdes y aparcamiento en la calle Breogán, en Ferrol Vello.

Otra de las actuaciones clave previstas para Ultramar es la conexión de la calle Brasil con las calles México y Bertón. El ámbito a ocupar afecta a 14 parcelas catastrales, de las que ocho son de titularidad municipal, y suman 2.963 metros cuadrados, y las seis restantes a propietarios privados. En la actualidad, avanzó el regidor, estamos con la respuesta de los alegatos para proceder a la aprobación definitiva, con un presupuesto destinado a la expropiación de 133.451,03 euros.

El proyecto urbanístico contempla la apertura del vial, pavimentación de espacios de tráfico vehicular y peatonal, señalización, dotación de mobiliario urbano y jardinería, así como la intervención en las instalaciones urbanas existentes (saneamiento, abastecimiento, canalizaciones para electricidad, telefonía e iluminación pública). Los trabajos permitirán la conexión entre las calles México y Bertón.

“Mejoraremos los espacios públicos según las necesidades existentes actualmente, además de mejorar la urbanización superficial y las infraestructuras de servicios urbanísticos”, aseguró Rey Varela. El presupuesto de esta importante actuación es de 300.000 euros, y también se incluye dentro del convenio firmado con la consellería de Vivienda y Planificación del Territorio

En el marco del Plan de barrios, el alcalde destacó los trabajos de mantenimiento realizados recientemente en Ultramar, que incluyen la siega de más de 6.700 metros cuadrados de zonas verdes, la poda de arbolado y setos, así como la plantación de más de 860 unidades de plantas de temporada.

Además, se procedió a la reparación de mobiliario urbano en mal estado. Desde la empresa de mantenimiento de áreas infantiles, biosaludables y de ejercicio al aire libre se llevaron a cabo tareas de limpieza y mantenimiento de estos espacios mientras que desde la empresa de limpieza se procedió al baldeo de las plazas y aceras, de más 170 contenedores y el desbroce y chapeo de cerca de 11.000 metros lineales.

El lunes 19 los trabajos del plan de barrios se trasladan la Santa Marina.