El Baxi Ferrol pierde a Karla Erjavec por lesión para lo que queda de temporada

El Baxi Ferrol no gana para disgustos en esta temporada, tras confirmar este viernes el peor de los pronósticos en relación a su jugadora Karla Erjavec al lesionarse en el entrenamiento de este martes, con una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Esta lesión la obligará a pasar por el quirófano y perderse todo lo que queda de la presente temporada, siendo una baja sensible para el equipo ferrolano, que cuenta ya en su plantel con otras dos bajas de larga duración, como es el caso de Bego de Santiago, por lesión y de Gala Mestres, por embarazo.

La entidad ferrolana podría volver a sondear el mercado tras confirmarse la gravedad de la lesión, al quedarse nuevamente con nueve fichas en su primer equipo; algo que hicieron en las dos anteriores ocasiones con las llegadas de Elena Rodríguez y Clementine Samson; por lo que seguramente este sábado completen la convocatoria del partido liguero ante Hozono Global Jairis, a las 19:00 horas, en A Malata, con las canteranas Elena Baldonedo e Irene Somorrostro.