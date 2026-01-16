Fene y la Diputación de A Coruña rescatan la «memoria silenciada» de las mujeres en la reconversión naval

La diputada provincial de Igualdad, Sol Agra, ha destacado que este proyecto es una «reivindicación de la memoria feminista» que busca elevar a las mujeres a la categoría de «sujetos activos» de la historia. «Fueron mucho más que acompañantes; sostuvieron la historia industrial y social de esta comarca», ha señalado y ha subrayado que la iniciativa se enmarca en la programación del próximo 8 de marzo.

La alcaldesa de Fene, Sandra Permuy (BNG), visiblemente emocionada, ha definido la reconversión no como un concepto macroeconómico, sino como algo que «entró en las cocinas y se sentó en las mesas«. Para la regidora, las mujeres fueron la «columna vertebral» de la solidaridad y el apoyo mutuo en momentos de rabia e incertidumbre.

«No estamos hablando solo de historia, hablamos de materia viva; de reconocer a nuestras madres y abuelas que sostuvieron todo cuando parecía que todo se derrumbaba», ha afirmado Permuy, quien se ha definido a sí misma como una «orgullosa hija de la reconversión». El proyecto, ha insistido, no es «de despacho», sino que nace de los barrios y las parroquias para completar «la otra mitad de la historia de Fene».

NAVANTIA ABRE SUS PUERTAS A LA MEMORIA

El proyecto cuenta con la colaboración directa de Navantia Fene. Su directora, Carla Chawla, ha puesto las instalaciones del astillero a disposición de las protagonistas para que puedan realizar visitas y «revivir lo que en su día sentían en sus casas».

Chawla, que cumple 20 años en la compañía, ha destacado la evolución del sector: «En la época de estas mujeres era difícil relacionar ciertos puestos con una mujer, pero hoy la igualdad en nuestra compañía es un hecho». Con todo, ha reconocido el valor de aquellas «luchadoras» que, aunque no trabajasen dentro de la factoría, formaban parte indispensable del sector naval.

La iniciativa culminará con la creación de un archivo digital en la web municipal, una exposición y la presentación de un documental. Esta pieza audiovisual recreará el día a día de las mujeres durante las jornadas de huelga, los cierres en el astillero y las movilizaciones sociales.

Uno de los momentos más simbólicos del proyecto será el regreso de las participantes al astillero (antiguo Astano), entrando por la puerta principal para reconectar con una esencia industrial que, según la alcaldesa, marcó el ritmo de vida de todo una localidad al sonido de la «sirena» de la factoría.