Neda acoge la edición especial XX aniversario de su “Xuntanza de palilleiras”

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Filigrana abre inscripción para el veterano encuentro artesana, que llega con novedades.

Ya hay fecha oficial para la tradicional “Xuntanza de palilleiras de Neda”. La cita, que impulsa la Asociación de palilleiras Filigrana, con el apoyo del Ayuntamiento, alcanza el próximo 21 de febrero, su XX edición. Una cifra redonda que la asociación celebrará como se merece. La entidad acaba de abrir su plazo de inscripción.

Neda se volverá a convertir el próximo mes en punto de encuentro de cientos de maestras de los bolillos. Una jornada de convivencia, destinada a poner en valor el laborioso y vocacional trabajo de encaje que realizan estas mujeres. Una parte del patrimonio cultural gallego que hace falta seguir conservando.

La reunión, en la que no faltarán los habituales puestos de venta del sector y el tradicional sorteo de regalos, se desarrollará, un año más, en el pabellón municipal Ale de Paz, y contará con el apoyo, entre otros, del Ayuntamiento de Neda, la Diputación de A Coruña y de Artesanía de Galicia.

Será, tal y como adelanta Ángeles Rodríguez, presidenta de la entidad, una edición especial en la que no faltarán las sorpresas. Para empezar anticipa la presencia de todo un referente en el mundo del encaje de bolillo. La maestra artesana, diseñadora y restauradora Ana Rosa Lista (Ames), conocida por su especialización en el dibujo con encaje, traerá una exposición de sus trabajos.

Esta profesional, que lidera la Casa escuela Obradoiro Ana Rosa, ha llevado este pasado diciembre el encaje de bolillos al Vaticano. Es la autora de la Cruz de Santiago, incluida en el “Árbol de la esperanza”, una pieza, resultado de la colaboración de distintas encaixeiras, que se presentó el citado mes al Papa León XIV.

Hasta 11 de febrero, Filigrana mantendrá la inscripción abierta a través del teléfono 637732668. Las asociaciones interesadas en tomar parte deben llamar o enviar un mensaje de whatsapp indicando el nombre de la entidad, número de participantes y nombre de la docente.