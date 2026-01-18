The Homens volven tocar en Ferrol despois de 15 anos

Volven The Homens a Ferrol 15 anos despois do seu último concerto na cidade.

The Homens. Foto- RocíoCibes (31/10/25)

O grupo compostelán de power pop regresa aos escenarios mantendo a formación orixinal, con Xocas (batería), Le Roi (baixo) e Martin Wu (guitarra e voz).

A banda actuará o próximo venres 23 ás 22:00 horas na sala Urania (rúa Real, 223) recuperando a fórmula que os fixo ser, no primeiro decenio do século, un dos grupos con máis quilómetros do panorama galego.

Enerxía e melodía, rabia e luminosidade: o trío do Castiñeiriño volve montar na furgoneta para repasar os seus EPS e os discos Tres (2007) e Cuarta potencia (2009) e presentar as cancións que, o próximo outono, formarán parte dunha quinta edición discográfica.

