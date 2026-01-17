CEIP San Xoán de Filgueira gaña o premio das II xornadas escolares “As Pepitas” de Ferrol

Un vale de 200 euros para mercar instrumentos musicais.

CITES FERROL, coa axuda de Cultura do Concello de Ferrol, organizau a finais do 2025 as II Xornadas Escolares de “As Pepitas”, que esta vez estiveron dedicadas aos instrumentos das Rondallas ferrolás. Entre os obxectivos destas xornadas estivo espertar o interese entre os máis novos para garantir a continuidade da festa, así como apoiar o recoñecemento de “As Pepitas” como festa de interés turístico nacional.

Entre os centros que recibiron a visita dunha das Rondallas foi sorteado un vale de 200 euros para mercar nunha tenda de música de Ferrol.

O colexio gañador, tras a realización dun sorteo dixital, foi o CEIP San Xoán de Filgueira que acolleu o premio con moito estusiasmo, e que recibiu hoxe o vale correspondente de máns da Presidenta de Cites Ferrol, Patricia Pérez Marín.

Grazas a esta iniciativa, tanto @s escolares como os mestres poideron coñecer de primeira man a orixe das Rondallas, a historia da festa, o que fan cada noite do 18 de marzo, e durante todo o ano, e os instrumentos que tocan. Con esta iniciativa, CITES continúa a dar pequenos pasos para fundar a primeira rondalla infantil, que xa ten algúns interesados e que daría continuidade a esta Festa, única en todo o mundo.

