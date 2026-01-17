Ares vuelve a bailar por la solidaridad!

Compartir Facebook

El próximo domingo 18 de enero, a partir de las 17.30 horas, el pabellón polideportivo del municipio aresano acogerá una actuación solidaria de la mano de la Escuela de Baile Paso a Paso, en un evento organizado por la Xunta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer en Ares con la colaboración del Ayuntamiento.

Una tarde para disfrutar de la danza, compartir y apoyar una causa que implica a todos gracias al compromiso de las personas voluntarias que hacen posible iniciativas como esta. «Porque cada gesto cuenta para estar del lado de las personas con cáncer y de sus familias».

Las entradas ya están a la venta en los puntos habituales, a un precios de 5€. La apertura de puerta será a las 16:45 horas.