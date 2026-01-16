A banda ‘Merino’ ofrecerá un concerto acústico nas Pontes o 27 de febreiro

A banda madrileña MERINO actuará nas Pontes o próximo 27 de febreiro, ás 20:30 horas, no Auditorio Municipal Cine Alovi, dentro da programación cultural impulsada polo Concello. As entradas teñen un prezo de 10 euros e xa poden adquirirse a través da plataforma aspontes.sacatuentrada.es.
Esta actuación enmárcase dentro da programación municipal deseñada para o primeiro semestre do presente ano, que ten como obxectivo consolidar unha oferta cultural estable, de calidade e accesible á cidadanía, incorporando propostas musicais de referencia no ámbito estatal e estruturas de programación habituais en cidades de maior tamaño.
MERINO, integrado por Sandra Merino e Álex Gallego, presenta nas Pontes o seu formato acústico, no que se pon de manifesto a esencia e a dimensión máis íntima das súas composicións. Tras a publicación do seu último traballo discográfico, El Bosque, producido por Santos&Fluren, e tras acadar importantes fitos como o cartel de “entradas esgotadas” na Sala do WiZink Center, a formación consolidouse como unha das propostas emerxentes salientables dentro da escena musical española actual.
O concerto previsto nas Pontes permitirá ao público coñecer unha proposta artística caracterizada pola calidez vocal, a proximidade co espectador e a arquitectura instrumental depurada, elementos que definen o formato acústico de MERINO e que teñen contribuído ao seu recoñecemento por parte de crítica e público.
Desde o Concello das Pontes sublíñase que a inclusión deste concerto responde ao compromiso municipal de ofrecer unha programación cultural diversa, actual e orientada a fortalecer o acceso da cidadanía á creación contemporánea, incluíndo artistas consolidados e novos proxectos musicais de interese.