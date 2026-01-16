Las Escuelas Infantiles de Ferrolterra abren el plazo de admisión de alumnado entre 0 y 3 años

La Asociación de Escuelas Infantiles de Ferrolterra informa que el plazo de admisión de alumnado para el curso 2026/27 estará abierto del 2 al 23 de febrero en las escuelas infantiles de AFESIN.

Los plazos serían los siguientes: Presentación de solicitudes del 2 al 23 de febrero de 2026; Las listas provisionales de personas admitidas el 3 de marzo; Las listas definitivas de personas admitidas el 10 de marzo y la formalización de matrícula, del 11 al 17 de marzo.

Desde AFESIN animan a la matriculación en sus escuelas infantiles 0-3 años, haciendo hincapié en los beneficios desde el punto de vista psicológico, social y de aprendizaje en este tramo de edad. Todas las escuelas adscritas a AFESIN continuarán siendo gratuitas en virtud de la medida de la Xunta. E n total, estos centros ofertan aproximadamente 500 plazas.

En Ferrol serían las que siguen:

E.I. ABC- Españoleto, 21-23. Baixo (Tfn: 981 372000)- abcescuelainfantil@gmail.com

E.I. ALOHA- San Salvador, 16 B (Tfn: 981 316663) – amayafelpeto@hotmail.com

E.I. BELÉN- Praza do Tronco, 1 (Tfn: 981 312176) – cpr.belen@edu.xunta.es

E.I. CHIP-CHOP- Navegantes, 22-24 (Tfn: 981 359285) – chip_chop92@yahoo.es

E.I. LA SALLE- Pardo Bazán, s/n (Tfn: 981 318111) – adferrol@sallep.net

E.I. LUDY- Pontevedra, 16 (Tfn: 981 311813) – coop.ludy@hotmail.com

E.I. OS MENIÑOS- Praza de Ultramar, 5-6 (Tfn: 981 315161) – ei_osmeninosferrol@hotmail.com

E.I. OS PEQUERRECHOS- Praza de España, 7 -8 (Tfn. 981 945836) – ospequerrechos@hotmail.com

E.I. TOXIÑOS- Rúa Bertón, 93 (Tfn. 678 641023)- info@toxopequeno.es

En Narón: E.I. FANY- Estrada da Gándara, 70 (Tfn: 981 931591) – escolainfantilfany@hotmail.es