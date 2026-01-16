Abierto el plazo en Mugardos para solicitar la exención de tasas de agua, basura y saneamiento

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La concejalía de Bienestar del Concello de Mugardos informa de la apertura del plazo para presentar solicitudes de exención en las tasas de agua, basura, sumideros y de la prestación del servicio de contenedores y estaciones de bombeo de aguas residuales vertidas a la red de saneamiento municipal, correspondientes al ejercicio 2026.

Las bases reguladoras y los requisitos de esta convocatoria pueden consultarse en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) número 245, de fecha 28/12/2016, así como en la página web municipal www.mugardos.gal y en el Departamento de Bienestar Social del Concello de Mugardos, situado en la segunda planta del edificio consistorial.

Para más información, las personas interesadas pueden contactar también a través del teléfono 981 47 03 38 (extensión 2). El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 13 de febrero de 2026.

La concejala de Bienestar, Patricia Ruiz de Azcárate, subraya que «esta convocatoria tiene como objetivo apoyar a las personas y familias que atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad económica, facilitando el acceso a servicios básicos y contribuyendo a aliviar la carga que suponen estos recibos en el día a día».

Desde la concejalía de Bienestar se anima las personas que cumplan los requisitos a informarse y presentar su solicitud dentro del plazo establecido.