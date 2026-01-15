CC.OO. supedita el plan de Navantia en Ferrol a la construcción de un dique cubierto y 1.200 empleos

La sección sindical de CC.OO. en Navantia Ferrol ha fijado su postura ante la negociación del Plan Industrial 2025-2029 para advertir de que no avalará ningún acuerdo que no incluya compromisos firmes en inversiones e incorporación de personal.

La organización, a través de una nota de prensa, considera «imprescindible» la construcción de un dique cubierto, una promesa que ven incumplida por parte de la dirección y el Gobierno, para evitar que el astillero caiga en la obsolescencia.

Tras analizar la actual carga de trabajo –que incluye programas como las fragatas F-110, el buque BAC y bloques para el programa FSS, un proyecto de construcción naval británico para tres buques logísticos para la Royal Navy–, CC.OO. estima necesaria la incorporación de 1.200 plazas adicionales.

Esta demanda busca frenar la política de excesos de jornada y horas extraordinarias con la que la empresa pretende mantener los plazos de entrega. El sindicato denuncia que la subcontratación alcanza ya el 60% del trabajo, lo que supone un «coste creciente» y una «pérdida de conocimiento» para Navantia.

Por ello, proponen un refuerzo específico en áreas que consideran estratégicas. Así, detallan que para el Taller de bloques y elaborados son necesarios 500 operarios para rentabilizar la nueva Fábrica de Bloques, además de 235 plazas en Montaje, para evitar que este conocimiento quede solo en manos de la industria auxiliar, 175 profesionales en ingeniería, para recuperar el control de la fase funcional, así como el refuerzo en Sistemas, Pruebas y Mantenimiento, con más de 280 plazas para garantizar la autonomía operativa del centro de Ferrol.

MODERNIZACIÓN

Subraya la urgencia de renovar maquinaria obsoleta en talleres de figurado, tubos y en la división de Turbinas, «donde algunos equipos están al final de su vida útil».

Asimismo, reclaman inversiones en el área de Reparaciones, incluyendo mejoras críticas en el Dique 3 y el taller de aceros. Respecto a la distribución de trabajo entre los distintos centros de Navantia, CC.OO. exige una definición clara de qué buques se construirán en Ferrol ante las noticias de que el astillero de Puerto Real (Cádiz) podría asumir buques de mediano y gran porte.

Finalmente, CC.OO. ha hecho un llamamiento a la unidad con el resto de fuerzas sindicales (CIG, MAS, UGT y CGT) para negociar el Plan Industrial con la misma fuerza mostrada durante el convenio colectivo. «Sin personas no hay plazos; sin dique no hay industria moderna», concluye el sindicato, insistiendo en que Ferrol no puede ser el «astillero olvidado» de la compañía.