En la mañana de este jueves se registraron tres accidentes de tráfico en Ferrol

Los bomberos han liberado este jueves a una mujer, M C. R.V. de 59 años de edad, atrapada en su vehículo tras salirse de la carretera, la AP-9 a la altura de la salida 36F, en Ferrol.

Según ha informado el Centro Integrado ás Emerxencias 112-Galicia , tuvo constancia del suceso alrededor de las 6.40 horas, tras recibir la llamada de un particular, aunque no fue posible establecer comunicación verbal con la persona.

Minutos después, varios alertantes confirmaron al CIAE-112 el mismo accidente, indicando que se trataba de una salida de vía y que una persona se encontraba atrapada en el interior del vehículo, aparentemente inconsciente.

Así las cosas, se dio aviso al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Ferrol, así como a los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Los Bomberos tuvieron que intervenir para liberar a la persona atrapada, y que posteriormente fue trasladada en ambulancia a los servicios de urgencias del hospital «Arquitecto Marcide» del Complejo Hospitalario Universitario CHUF de Ferrol.

Colisión por alcance

Sobre las ocho y media de la mañana se registró un accidente de tráfico n la AP9-F, en el kilómetro 35, en la zona de Santa Cecilia, en el término municipal de Ferrol al colisionar dos vehículos por alcance.

Desde el Centro Integrado ás Emerxencia 112 Galicia se informó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 cuyos efectivos acudieron con una ambulancia de soporte vital básico; a la Guardia Civil de Tráfico y a la Policía Local, así como a los Bomberos por si fuese necesaria su intervención.

Los servicios sanitarios atendieron «in situ» a una mujer, presentaba alguna leve contusión y seguidamente solicito el alta voluntaria.

Atropello en Caranza

Cerca de las diez de la mañana se registró un atropello en la rúa Masaia, en Caranza, en las inmediaciones del centro de educación preescolar «A galiña azul» cuando un vehículo al dar marcha atrás alcanzó a una mujer.

Acudieron al lugar del accidente efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 y Policía Local. También desde el CIAE 112 se dio aviso a los Bomberos por si fuera necesaria su intervención.ç

La accidentada, que presentaba una posible traumatismo en una pierna fue trasladada a los servicios de urgencias del hospital «Ribera Juan Cardona».