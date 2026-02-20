La Xunta reclama que se valore el impacto socioeconómico de la angula frente al «sesgo medioambientalista»

Compartir Facebook

La conselleira do Mar ha defendido este viernes en Ferrol la «pesca responsable» del sector gallego y subraya la importancia de este recurso.

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha defendido este viernes la necesidad de proteger la actividad pesquera de la angula y la anguila en Galicia, instando a las autoridades competentes a no limitarse a un «sesgo medioambientalista» y a tener en cuenta el impacto socioeconómico que cualquier restricción supone para las comunidades costeras.

En un acto en Ferrol, a preguntas de los medios sobre la situación de esta especie, Villaverde ha mostrado su respaldo a un sector que, según sus palabras, lleva años realizando un «esfuerzo muy grande» mediante la ampliación de las vedas y la reducción de capturas. «En Galicia hacemos una pesquería responsable donde solo se capturan ejemplares adultos», ha reivindicado la titular de Mar, quien ha recordado que este recurso es vital para la economía de tres rías gallegas.

En el caso concreto de la Cofradía de Ferrol, la conselleira ha señalado que existe una flota que depende directamente de este recurso local, por lo que ha insistido en que las decisiones regulatorias deben equilibrar la conservación de la especie con la supervivencia económica de los profesionales del mar.

Estas declaraciones se han producido en el marco de una visita institucional a la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, dentro de la ronda de contactos que Villaverde está manteniendo con las cinco autoridades portuarias de interés general en Galicia.